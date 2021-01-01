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Gordon: "James, takıma saygısızlık etmedi"

Houston Rockets guardı Eric Gordon, eski takım arkadaşı James Harden'ın takıma saygısızlık etmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı Eric Gordon, eski takım arkadaşı James Harden'ın takıma saygısızlık etmediğini söyledi.

Rockets'ın Los Angeles Lakers'a arka arkaya ikinci yenilgisinin ardından Harden, düzenlenen basın toplantısında eski takımını eleştirmiş ve takımın yeterince iyi olmadığını ifade ederek, takas zamanının geldiğini açıkça belirtmişti.

Bu durum, yeni takım arkadaşları John Wall ve DeMarcus Cousins'ın pek hoşuna gitmemişti. Wall, basın toplantısında Harden'a bir dokundurma yaparken, Cousins ise, Harden'ın bu yorumlarının kadroya saygısızlık olduğunu açıklamıştı.

Eski takım arkadaşı Gordon ise böyle düşünmediğini açıklayarak, Harden'ı savundu ve takıma saygısızlık etmek istemediğini dile getirdi:

"Onu şahsen tanıdığım için, söyledikleriyle aslında takıma saygısızlık etmek istediğini düşünmüyorum. Bence sadece farklı bir durum içinde olmak istiyordu. Bunu göstermişti ve sonra da söylemiş oldu. Sanırım bunu ayrılmak adına takımı zorlamak için söylemişti, oyunculara saygısızlık etmek istediğini pek sanmıyorum. Çıkış için yolunu yapmak istiyordu ve yaptı da."


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