Gordon Herbert: 'Carsen Edwards, 'Süpermen' gibiydi'

THY EuroLeague'in 5. haftasında Olympiakos'u 12 sayı geriden gelerek 84-80 mağlup eden Bayern Münih'te maçın ardından koç Gordon Herbert açıklamalarda bulundu.



İkinci yarıda çok dar bir rotasyon kullanan ve Carsen Edwards'a yaklaşık 36 dakika süre veren Herbert, "Carsen'in bir 40 dakika daha oynayabileceğini söylediler (gülerek). Tabii ki bir oyuncumuzun bir maçta bu kadar oynamak zorunda kalması endişe verici. İkinci yarı daha dar bir rotasyon kullanmak zorunda kaldık. Üçüncü çeyrek momentumu arkasına alan beşi sahada biraz daha uzun tutmak istedim. İyi oynayınca da işleyen beşi sahada tutmak istedim." ifadelerini kullandı.



"CARSEN EDWARDS, SÜPERMEN GİBİYDİ"



Daha sonra üst üste ikinci EuroLeague maçında 30 sayı barajını aşan ve maçın kritik anlarında sorumluluk alan Carsen Edwards hakkında konuşan Herbert, "30 sayı zaten nasıl bir maç oynadığını anlatıyor. Çok kritik şutlar soktu. 'Süpermen' dakikaları oynadı ve çok kritik işlere imza attı. Hücum tarafında bir anda ısınabiliyor. Ancak genel anlamda oyununu her geçen gün geliştirdiğini görüyorum. Çok sıkı çalışıyor, koçlarını dinliyor. Çok iyi bir basketbolcu olma şansı var." sözlerini söyledi.



