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Gordon Hayward'ın parmağı kırıldı...

Charlotte Hornets forveti Gordon Hayward'ın sağ elindeki serçe parmağında kopma kırığı medyana geldiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets forveti Gordon Hayward'ın sağ elindeki serçe parmağında kopma kırığı medyana geldiği bildirildi.

Hornets'ın resmi basın açıklamasına göre Hayward, parmağını 14 Aralık'ta Toronto Raptors'a karşı oynanan karşılaşmada kırdı. Takım, 30 yaşındaki oyuncunun bu geceki Orlando Magic karşılaşmasını kaçıracağını ve bundan sonrasında "günbegün" değerlendirileceğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon Boston Celtics'te 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları bulunan Hayward, kariyeri boyunca çok sayıda sakatlık yaşadı. 2017'de Celtics'teki ilk maçında ayak bileğinin yerinden çıktığı acımasız bir sakatlık geçiren Hayward, ayrıca sol elini de kırmış ve ayak bileğinden de 3'üncü derece kırık geçirmişti.

Hayward, Charlotte'ın Toronto'ya karşı oynadığı her iki hazırlık maçına da ilk beş başlamış ve 12.5 sayı ortalaması yakalamıştı. Charlotte ekibi, normal sezonunu 23 Aralık'ta Cleveland Cavaliers'a karşı açacak.


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