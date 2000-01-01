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Gordon Hayward, takımla ilk maçına çıkacak!

Charlotte Hornets, Gordon Hayward'ın bu gece ekibin Cleveland Cavaliers ile oynayacağı sezon açılış maçına çıkacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets, Gordon Hayward'ın bu gece ekibin Cleveland Cavaliers ile oynayacağı sezon açılış maçına çıkacağını duyurdu.

Hayward, Hornets'ın ikinci hazırlık maçı sırasında parmağı kırıldıktan sonra, günden güne değerlendirecek şekilde listelenmişti.

Hayward muhabirlere, "Bununla oynamak zorundayım. Oynayarak daha fazla zarar verme riski yok. Yani acıya dayanıklılık tarzı bir durum" şeklinde konuştu.

Charlotte, önceki üç sezonu Boston Celtics ile geçiren Hayward'a bu ölü sezonda dört yıllığı 120 milyon dolarlık bir sözleşme vermişti.

Butler çıkışlı oyuncu, 2019-20 sezonunda oynadığı 52 maçta 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları kaydetmişti.


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