Gordon Hayward, Jordan'dan 120 milyon doları kaptı!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Gordon Hayward, Charlotte Hornets ile dört yıllığı 120 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul etti.



Charlotte Observer'dan Rick Bonnell'a göre Hornets, Hayward'a mali açıdan alan açmak adına, forvet Nicolas Batum'un kontratını uzatma hükmü ile zamana yayarak ödeyecek.



Uzatma hükmü, Charlotte'ın Batum'ı serbest bırakmasına ve ardından kalan 27 milyon dolarlık maaşını, önümüzdeki üç sezona yayarak ödemesini sağlayacak.



Hayward, Boston Celtics ile gelecek sezon için 34.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu geri çevirdikten sonra serbest oyuncu olmuştu. The Athletic'den David Aldridge, Charlotte ile olan yeni sözleşmesinin dört sezon boyunca garantili olacağını bildirdi.



Indiana Pacers, Atlanta Hawks ve New York Knicks'in de 30 yaşındaki oyuncuyu almakla ilgilendiği bildirilmişti.



MJ, 2014'TE DE ALMAYA ÇALIŞMIŞTI



Takım sahibi Michael Jordan'ın, Hayward'ın Hornets ile anlaşmaya varmasında kilit bir faktör olduğu söylendi.



Geçtiğimiz Cuma günü Hayward'ı aradığı söylenen Jordan'ın, kendisini Charlotte ile anlaşmaya ikna ettiği belirtildi.



ESPN'den Zach Lowe, "Michael Jordan, Charlotte için anlaşmayı tamamlamak amacıyla Gordon Hayward'ı aramış. Hayward, MJ ve Hornets'in kendisine 2014'te sınırlı serbest oyuncuyken bir kontrat teklifi yaptığını net hatırlıyor." şeklinde konuştu.



2014 yazında Hayward, Hornets'tan gelen kontrat teklifini imzalamış, ancak Utah Jazz bu kontratı karşılamış ve kendisini kadroda tutmuştu.



