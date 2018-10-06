Gordon Hayward: "Fiziksel olarak rahatım ama..."

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Boston Celtics'in yıldızı Gordon Hayward, yaşadığı ağır sakatlığın ardından sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarındaki performansını değerlendirdi."Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum." diyen Gordon Hawyard, "Fakat, parkede henüz arahat değilim. Fiziksel olarak hazır olmak işin sadece bir yönü. Basketbol oyuncusu olmak, şut atmak, ritme girmek ayrı. Uzun süredir oynamıyorum. Sadece geri dönüş değil, ayrıca yeni bir sisteme de adapte olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.Hawyard, sürekli antrenmanlara çıktığını belirterek, "5'e 5 basketbol oynamayı bütün yaz bekledim. İkinci ameliyat keşke daha önce olsaydı. O kadar uğraştan sonra tekrar ameliyat olunca çok kötü haldeydim. Hayatımın en kötü zamanıydı." diyerek sözlerini noktaladı.Gordon Hayward, Boston Celtics formasıyla çıktığı hazırlık maçlarında 59 dakika süre aldı, 8 faul yaptı ve 20'de 5 şutla oynadı.