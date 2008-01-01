Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Gordon Hayward, dört hafta yok!

Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ın, Philadelphia 76ers'a karşı oynadığı playoff ilk turu 1. maçında geçirdiği 3. derece sağ ayak bileği burkulmasından ötürü, dört haftalık bir süreyi kaçırmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ın, Philadelphia 76ers'a karşı oynadığı playoff ilk turu 1. maçında geçirdiği 3. derece sağ ayak bileği burkulmasından ötürü, dört haftalık bir süreyi kaçırmasının beklendiği açıklandı.

Hayward, dördüncü çeyreğin bitimine 3:25 kala bir savunma ribaundunu almaya çalışırken, Celtics potasının altında ayak bileğini burkmuştu. Oyun durduktan sonra çıkarılan Hayward, bir daha maça dönmemişti.

Hayward'ın bu süre zarfında uzak kalması, Boston'ın ilerlemesi durumunda muhtemelen en azından Doğu Konferansı finallerine kadar oynamayacağı anlamına geliyor. Konferans finallerinin 15 Eylül'de başlaması planlanıyor.

30 yaşındaki oyuncu, dün gece 34 dakikada 12 sayı, 4 ribaund, 4 top çalma ve 3 asistle maçı tamamlamıştı. Celtics, 76ers'ı 109-101 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal