Gordon Hayward, dört hafta yok!

Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ın, Philadelphia 76ers'a karşı oynadığı playoff ilk turu 1. maçında geçirdiği 3. derece sağ ayak bileği burkulmasından ötürü, dört haftalık bir süreyi kaçırmasının beklendiği açıklandı.



Hayward, dördüncü çeyreğin bitimine 3:25 kala bir savunma ribaundunu almaya çalışırken, Celtics potasının altında ayak bileğini burkmuştu. Oyun durduktan sonra çıkarılan Hayward, bir daha maça dönmemişti.



Hayward'ın bu süre zarfında uzak kalması, Boston'ın ilerlemesi durumunda muhtemelen en azından Doğu Konferansı finallerine kadar oynamayacağı anlamına geliyor. Konferans finallerinin 15 Eylül'de başlaması planlanıyor.



30 yaşındaki oyuncu, dün gece 34 dakikada 12 sayı, 4 ribaund, 4 top çalma ve 3 asistle maçı tamamlamıştı. Celtics, 76ers'ı 109-101 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.



