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Gordon Hayward, Celtics'ten ayrılmaya karar verebilir

﻿Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ın, bu ölü sezonda Celtics'ten ayrılmaya karar verebileceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ın, bu ölü sezonda Celtics'ten ayrılmaya karar verebileceği açıklandı. Hayward'ın Boston ile mevcut, dört yıllık sözleşmesinde bir yılı kalmış bulunuyor ve 2020-21 sezonu için 34 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonuna sahip.

Bleacher Report'tan Adam Wells, "The Bill Simmons Podcast'te Ryen Russillo, Hayward'ın 2020-21 sezonu için yaptığı anlaşmadan 'vazgeçmek istediğini' bildirmişti." şeklinde konuştu.

Hayward opsiyonunu kullanırsa, takımda kalacak. Kullanmaması durumunda, serbest bir oyuncu olacak.

Hayward, 2019-20 sezonunda oynadığı 52 maçta 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları ile oynamıştı.


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