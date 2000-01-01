Gordon Hayward, Celtics'ten ayrılmaya karar verebilir

Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ın, bu ölü sezonda Celtics'ten ayrılmaya karar verebileceği açıklandı. Hayward'ın Boston ile mevcut, dört yıllık sözleşmesinde bir yılı kalmış bulunuyor ve 2020-21 sezonu için 34 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonuna sahip.



Bleacher Report'tan Adam Wells, "The Bill Simmons Podcast'te Ryen Russillo, Hayward'ın 2020-21 sezonu için yaptığı anlaşmadan 'vazgeçmek istediğini' bildirmişti." şeklinde konuştu.



Hayward opsiyonunu kullanırsa, takımda kalacak. Kullanmaması durumunda, serbest bir oyuncu olacak.



Hayward, 2019-20 sezonunda oynadığı 52 maçta 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları ile oynamıştı.



