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Gordon Hayward, artık bubble'dan ayrılmayacak

Boston Celtics forveti Gordon Hayward, artık çocuğunun doğumu için NBA'in Disney World kampüsünden ayrılmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics forveti Gordon Hayward, artık çocuğunun doğumu için NBA'in Disney World kampüsünden ayrılmayacağını açıkladı.

30 yaşındaki oyuncu, bir ayak bileği burkulmasından iyileştiği süreçte, geçtiğimiz ay eşiyle zaman geçirdiği için şanslı olduğunu söyledi ve ikilinin, Hayward'ın Orlando'da kalmasının mantıklı olduğuna karar kıldıkları belirtildi.

Hayward, NBC Sports Boston'a "Bunu tartıştık, bunun için dua ettik ve sanırım burada kalıp takımımıza yardım etmem en iyisi olacak." şeklinde konuştu.

Hayward, Temmuz ayında dördüncü çocuğunun beklenen doğumu için, Eylül ayının bir noktasında bubble'ı terk etmeyi planladığını söylemişti.

Celtics başantrenörü Brad Stevens, Hayward'ın artık takımda kalmaya karar verdiğinin farkında olmasa da, doğuma katılmasının "öncelik taşıdığını" belirtmişti.

Hayward, 17 Ağustos Cumartesi günü Celtics'e ilk kez katılmıştı ve Boston, Miami Heat'e karşı Doğu Konferansı finallerinde seriyi 2-1'e getirirken, altı sayı, beş ribaund, dört asist ve üç top çalma kaydetmişti.


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