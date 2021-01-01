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Gordon, Denver ile sözleşmesini 92 milyon dolara uzattı!

Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, Nuggets ile dört yıllığı 92 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamayı kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, Nuggets ile dört yıllığı 92 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamayı kabul etti.

Gordon'un anlaşmasının 2025-26 sezonu için bir oyuncu opsiyonu içerdiği bildirildi.

Nuggets, Gordon'u 2021 son takas tarihinden önce kadrosuna katmıştı ve 2022 yazında serbest oyuncu olması planlanıyordu.

Yakında 26 yaşına girecek olan Gordon, Nuggets formasıyla 25 normal sezon maçında 10.2 sayı, 4.7 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalamışt ve aynı zamanda ekibin en çok yönlü savunma oyuncularından biri olarak görev yapmıştı.


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