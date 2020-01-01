Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Gordon: "Bize yeniden yapılanma değil, kimya lazım!"

Houston Rockets guardı Eric Gordon, Rockets'ın yeniden yapılanmaya değil, kimyaya ihtiyacı olduğuna inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı Eric Gordon, Rockets'ın yeniden yapılanmaya değil, kimyaya ihtiyacı olduğuna inandığını belirtti.

Gordon, Rockets'ın 2021'de şampiyonluk adaylarından biri olması için ne yapması gerektiğine dair düşüncelerini paylaştı ve takımın yeniden yapılanmak yerine kimyaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

31 yaşındaki oyuncu, Ashley Nevel Show'da şu açıklamalarda bulundu:

"Kimya daha iyi olabilir. Geçen yıl çok fazla değişiklik yaptık. Sezonun ortasında kısa kadroya gittik. Ancak playofflarda, en önemli şey, eşleşmelerdir. Bizim sadece aynı grupla devam edip, daha fazla kimya oluşturup daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Herkesten en iyi şekilde faydalanılmalı.

Bence bu bizi uzun vadede daha iyi hale getirir. Bu takımı yeniden yapılandıracaklarını sanmıyorum. Takım gayet iyi. Pek çok insanın ne dediği umrumda değil, hiç önemli değil. Sakatlıklar veya ne olursa olsun, hepsini tecrübe etmiştik. Halen en az 50 maç kazanıyoruz ve hala playofflarda olacağız."

Gordon ve Rockets, 2020 NBA playoffları'nın ikinci turunda Los Angeles Lakers tarafından elenmişti.

Mike D'Antoni'nin takımla yollarını ayırmaya karar vermesinin ardından, Houston şimdi yeni bir başantrenör arayışı içinde.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal