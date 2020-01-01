Gordon: "Bize yeniden yapılanma değil, kimya lazım!"

Houston Rockets guardı Eric Gordon, Rockets'ın yeniden yapılanmaya değil, kimyaya ihtiyacı olduğuna inandığını belirtti.



Gordon, Rockets'ın 2021'de şampiyonluk adaylarından biri olması için ne yapması gerektiğine dair düşüncelerini paylaştı ve takımın yeniden yapılanmak yerine kimyaya ihtiyacı olduğunu söyledi.



31 yaşındaki oyuncu, Ashley Nevel Show'da şu açıklamalarda bulundu:



"Kimya daha iyi olabilir. Geçen yıl çok fazla değişiklik yaptık. Sezonun ortasında kısa kadroya gittik. Ancak playofflarda, en önemli şey, eşleşmelerdir. Bizim sadece aynı grupla devam edip, daha fazla kimya oluşturup daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Herkesten en iyi şekilde faydalanılmalı.



Bence bu bizi uzun vadede daha iyi hale getirir. Bu takımı yeniden yapılandıracaklarını sanmıyorum. Takım gayet iyi. Pek çok insanın ne dediği umrumda değil, hiç önemli değil. Sakatlıklar veya ne olursa olsun, hepsini tecrübe etmiştik. Halen en az 50 maç kazanıyoruz ve hala playofflarda olacağız."



Gordon ve Rockets, 2020 NBA playoffları'nın ikinci turunda Los Angeles Lakers tarafından elenmişti.



Mike D'Antoni'nin takımla yollarını ayırmaya karar vermesinin ardından, Houston şimdi yeni bir başantrenör arayışı içinde.



