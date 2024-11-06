Gordon, baldır sakatlığı sebebiyle birkaç hafta yok

Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre sağ baldır zorlanması nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Gordon, baldır sakatlığı sebebiyle birkaç hafta yok
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06 Kasım 2024 11:14
Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre sağ baldır zorlanması nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacak.

Pazartesi günü Toronto Raptors'a karşı alınan galibiyette dört dakika forma giyen Gordon, baldır iltihabı ve diz çürüğü nedeniyle sakatlık listesinde muhtemel olarak listelenmişti.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon ortalama 15,4 sayı, 6,7 ribaund ve 3,1 asist ile oynuyor.

An itibariyle 4-3'lük bir dereceye sahip olan Denver, bu gece sezonda namağlup olan Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya gelecek.

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