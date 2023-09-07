Gorbon: 'Bosphorus Cup'la İstanbul'u dünyaya tanıyoruz'

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 22'nci kez İstanbul'da düzenleniyor. 21-24 Eylül tarihlerinde 'Celebrate Istanbul' sloganıyla IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam sekiz kategoride gerçekleştirilecek olan 22. Bosphorus Cup, bir kez daha İstanbul'un tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacak. Organizasyonun kurucusu Orhan Gorbon, Bosphorus Cup ekosistemiyle 22 yılda İstanbul'a büyük bir değer kattıklarını açıkladı.



''Boğaz tamamen yelkenlerin oluyor''



22'nci Bosphorus Cup'a 100 tekne ve bin 200 yelkencinin katılacağını belirten Gorbon, ''Bosphorus Cup bugün Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri. 22 yıl, bir spor organizasyonunu aralıksız devam ettirmek için oldukça uzun bir zaman. Bosphorus Cup markasına ilk günden beri hep inandım ve İstanbul'da yelken yapmanın çok çok özel bir tecrübe olduğunu biliyorum. Burada yapılacak bir etkinlik ile İstanbul'un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım. Bugün Bosphorus Cup, Boğaz'ın bir günlüğüne ulaşıma kapatıldığı ve boğazda sadece yelkenlilerin etkileyici manzarasını izleme imkânı sunan, Türkiye'nin en büyük spor etkinliği haline geldi'' diye konuştu.



Üç milyon İstanbullu yarışları izledi



21 yılda 25 bin yelkencinin İstanbul'a geldiğini ifade eden Orhan Gorbon, ''Bosphorus Cup sayesinde Türkiye'ye yelken sporuyla ilgilenen nitelikli turistleri çekiyoruz. 21 yılda yerli ve yabancı 25 bin yelkenciyi İstanbul'da buluşturduk. Bu rakamın yaklaşık yarısını ise başta Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden gelen yabancı sporcular oluşturuyor. Bosphorus Cup'ı 21 yılda 3 milyonu aşkın İstanbullu izledi'' diye konuştu.



Etkinlerimizle Bosphorus Cup'ı tanıtacağız



Türkiye'de büyük bir destek gördüklerini belirten Gorbon, ''Bosphorus Cup'ta farklı sektörlerde çok önemli markalarla iş birlikleri yapıyoruz. Deneyim ve ağırlama seçeneklerimizle markalara; Boğaz'da yelken yapma, helikopterden Boğaz Yarışı'nı izleme ya da yılda bir kez ve çok sınırlı sayıda kişinin katılabileceği etkinlikler gibi özel fırsatlar sunuyoruz. 22'nci Bosphorus Cup'ta bizlere senior partner olarak Nurol Bank, Nissan, Next Level destek verecek. Bu yıl etkinliğimizin ana mekânı İstanbul Boğazındaki tek saray ve lüks otel olan Çırağan Sarayı. Markalar, 23 Eylül tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleştireceğimiz 'VIP Race Watching' etkinliğinde misafir ağırlama ve deneyim alanları ile yer alarak Bosphorus Cup heyecanına ortak olabiliyor. 24 Eylül günü denizde gerçekleştireceğimiz ve yarışın en heyecanlı anlarından olan denizde birçok tekne ile oluşturacağımız "Bosphorus Cup Celebration Village" kutlama köyünde yarışı bitiren tekneleri denizin üzerinde selamlayacağız ve Kalamış'ta düzenleyeceğimiz ödül töreni ile Bosphorus Cup'ı noktalayacağız'' ifadelerini kullandı.



