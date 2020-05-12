Goran Pandev: 'Genoa'yı ligde tutmak istiyorum'

Genoa'da forma giyen 36 yaşındaki oyuncu Goran Pandev, futbolu bırakıp bırakmayacağı üzerine konuştu.
Goran Pandev, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı ancak yeni bir sözleşme teklifi gelirse da kariyerine devam etmek istiyor.
"GENOA'YI LİGDE TUTMAK İSTİYORUM"
Pandev yaptığı açıklamada; "Herkesi tekrar görmek için sabırsızlanıyoruz. Her şeyden önce hayatın normale döndüğünü umuyoruz. Henüz futbol hakkında düşünmenin zamanı değil. Geri dönmek insanlar için iyi olacaktır. Genoa'yı halen ligde tutmak istiyorum. Umarım bu durum sona erer ve taraftarları stadyumda selamlayabilirim." dedi.
Genoa, İtalya Serie A'da 25 puan ile düşme hattının hemen üstünde 17. sırada bulunuyor.
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Goran Pandev, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı ancak yeni bir sözleşme teklifi gelirse da kariyerine devam etmek istiyor.
"GENOA'YI LİGDE TUTMAK İSTİYORUM"
Pandev yaptığı açıklamada; "Herkesi tekrar görmek için sabırsızlanıyoruz. Her şeyden önce hayatın normale döndüğünü umuyoruz. Henüz futbol hakkında düşünmenin zamanı değil. Geri dönmek insanlar için iyi olacaktır. Genoa'yı halen ligde tutmak istiyorum. Umarım bu durum sona erer ve taraftarları stadyumda selamlayabilirim." dedi.
Genoa, İtalya Serie A'da 25 puan ile düşme hattının hemen üstünde 17. sırada bulunuyor.
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