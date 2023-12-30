Goran Dragic'ten emeklilik kararı

NBA'de son olarak Chicago Bulls forması giyen Goran Dragic emekli olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Goran Dragic'ten emeklilik kararı
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30 Aralık 2023 20:15
NBA'de 2008 yılından beri forma giyen Slovenyalı guard oyuncusu Goran Dragic emekli olduğunu açıkladı.

2015-2021 yılları arasında Miami Heat forması giyen ve kariyerinin en iyi sezonlarını geçiren Goran Dragic, 2018 yılında 1 kez All-Star seçildi ve bir kez de NBA Finalleri'nde kaybetti.

Goran Dragic ayrıca Phoneix Suns forması giydiği 2014 yılında "Ligin En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu" ödülünü de kazandı.

2017 yılında düzenlenen FIBA EuroBasket turnuvasında şampiyon olan 37 yaşındaki Goran Dragic turnuvanın da en değerli oyuncusu seçilmişti.

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