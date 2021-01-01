Goran Dragic, Raptors taraftarlarından özür diledi!

Toronto Raptors guardı Goran Dragic, Raptors'a katılmakla ilgili yaptığı yorumlardan ötürü, takımın taraftarlarından özür diledi.



Dragic, Sportsnet'ten Michael Grange'a şunları söyledi:



"Temelde tüm Toronto taraftarlarına mesajım, özür dilemek istediğim. Kelimelerimi doğru seçemedim. Takımlarını sevdiklerini biliyorum ve gurur da duymalılar, NBA'deki en iyi organizasyonlardan biri. Halihazırda bir şampiyonluğa sahipler ve ben bu başarıya ulaşabilmiş değilim. Bu yüzden söylediklerim pek uygun değildi."



Birkaç gün önce Sloven televizyonunda bir programda yer alan Dragic, ana dilinde Toronto'nun "tercih ettiği yer olmadığını" ve "daha büyük hedefleri" olduğunu belirtmişti.



35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Kyle Lowry'yi Miami Heat'e gönderen imza ve takas anlaşmasında Precious Achiuwa ile birlikte Raptors'a katılmıştı.



"Basketbolu çok seviyorum ve nerede oynarsam oynayayım, %100'ümü veririm. Şu anda Toronto'dayım ve aklımdaki en önemli şey bu."



Dragic, geçtiğimiz sezon Heat ile altıncı adam rolünde başarılı bir sezon geçirmiş ve 50 maçta 13.4 sayı ve 4.4 asist ortalamaları tutturmuştu.



