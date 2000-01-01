Goran Dragic, Miami Heat ile yeniden anlaştı!

Miami Heat point guardı Goran Dragic, Heat ile yeniden sözleşme imzaladığını duyurdu.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Dragic'in anlaşması iki yıllığı 37.4 milyon dolarlık bir anlaşma. ESPN'den Bobby Marks'a göre sözleşmede ikinci sezon için bir takım opsiyonu bulunuyor.



Slovenyalı oyuncu, Heat ile güçlü bir 2019-20 sezonu geçirmişti. Normal sezonda altıncı adam rolünde 16.2 sayı ve 5.1 asist ortalamaları yakaladıktan sonra Dragic, takımın NBA Finalleri'ne koşusu sırasında maç başına 19.1 sayı ile Miami'nin en önde gelen playoff skoreri olmuştu.



Ayağından bir plantar fasya sakatlığı geçiren Dragic, bu sebeple Final serisi sırasında önemli ölçüde limitli bir şekilde sahada kalabilmişti.



