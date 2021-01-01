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Goran Dragic, Luka'nın yanına gitmek istiyor!

Serbest oyuncu Goran Dragic'in, Luka Doncic ile yeniden bir araya gelmek için Dallas Mavericks ile sözleşme imzalamaya meyilli olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Goran Dragic'in, Luka Doncic ile yeniden bir araya gelmek için Dallas Mavericks ile sözleşme imzalamaya meyilli olduğu bildirildi.

Dragic, Slovenya'dan Planet TV ile yaptığı röportajda Doncic ile tekrar oynama isteğini şu şekilde paylaştı:

"Avrupa şampiyonasında Luka ile oynamaktan gerçekten keyif almıştım. Nasıl bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz, dünyanın en iyilerinden biri. Onunla tekrar oynamayı çok isterim ama kariyerim yavaş yavaş sona eriyor ve Luka hala çok genç, önünde kesinlikle 15 yılı daha var. Bu yüzden onu kesinlikle hep desteklerim."

Son altı sezonu Miami Heat ile geçirmiş olan Sloven guard, Kyle Lowry için imza ve takas anlaşmasının bir parçası olarak Toronto Raptors'a katılacak. Raptors'ın serbest bırakmasının beklendiği Dragic için, Dallas'ın yakın zamanda bir hamle yapmasına ise olası gözle bakılıyor.

Doncic ve Dragic, 2017 EuroBasket'te Slovenya'da beraber forma giyerek, milli takımı şampiyonluğa taşımışlardı.


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