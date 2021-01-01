"Goran Dragic'in tercihi Dallas Mavericks!" iddiası

Toronto Raptors guardı Goran Dragic'in, Dallas Mavericks'e katılmayı tercih ettiği iddia edildi.



Takım onaylı kişisel izinle Raptors'tan uzakta olan Dragic'in, bu sezon Raptors'a geri dönmeyeceği söylendi.



Sun Sentinel'den Ira Winderman, Dragic'in Toronto'dan tamamen ayrılabilirse tercih ettiği takımın Dallas Mavericks olduğu belirtti. Dragic'in Slovenya'dan memleketlisi Luka Doncic ile birlikte oynamak istediği ve Mavericks'te bir bench rolünü seve seve kabul edeceği açıklandı.



Bu yaz Miami Heat'ten Raptors'a takas edildikten sonra, Dragic hayal kırıklığını dile getirmişti. Veteran oyuncu başlangıçta tekrar takas edilmek veya serbest kalmak istediğini söylemiş, ancak sonra bu yorumlarını geri almış ve takıma antrenman kampı için zamanında rapor vermişti.



Dragic'in bu sezon sadece beş maçta formasını giydiği Raptors ile son takas tarihine kadar bir işlemde yer almayacağı varsayılarak, sona eren 19.4 milyon dolarlık kontratının ödenip serbest kalması konusunda ekiple görüşmeler yapması bekleniyor.



