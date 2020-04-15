Gopi'ye ne oldu? Masum 23. bölüm fragmanını izle (14 Nisan Salı Masum ne oldu?

Kanal 7'nin yeni dizisi Masum, asıl adıyla Saath Nibhaana Saathiya her gün Kanal 7 ekranlarında sevenleriyle buluşuyor... Masum dizisinin konusu ne? Masum 23. bölüm fragmanı izle...

15 Nisan 2020 17:38
Gopi'ye ne oldu? Masum 23. bölüm fragmanını izle (14 Nisan Salı Masum ne oldu?
Orijinal adı 'Saath Nibhaana Saathiya' (Benimle Kal Sevgilim) olan dizi, her biri 22'şer dakikalık 2184 bölüm arkası yarın olarak Hindistan Star Plus TV'de 3 Mayıs 2010 - 23 Temmuz 2017 tarihleri arasında 7 yıldan uzun süre yayınlanmıştır.
Dizinin bugünkü bölümünde; Gopi, Ahem'den ayrı kalmakta kararlıdır ama içten içe çok üzülmektedir.

Ahem'e uzaktan bakmak Gopi'yi üzse de artık önceki hatalarını tekrarlamayacaktır. 

Kokila, Gopi'nin odasından su geldiğini fark eder. Bütün ev ahalisi Gopi'nin odasına doğru koşarak gider. Gopi'ye ne olmuştur?



Kaynak: Ulusal

Diğer Haberler

23 Nisan Şiirleri Kısa (1 kıta 23 Nisan şiiri) Gündem

23 Nisan Şiirleri Kısa (1 kıta 23 Nisan şiiri)
Musa Çağıran: 'Uğurcan, Türkiye'nin bir numaralı kalecisi' Trabzonspor

Musa Çağıran: "Uğurcan, Türkiye'nin bir numaralı kalecisi"
En güzel 23 Nisan şiiri (23 Nisan mesajları 2020) Gündem

En güzel 23 Nisan şiiri (23 Nisan mesajları 2020)
Ramazan'da pide çıkacak mı? Ramazan Pidesi yasaklanacak mı Gündem

Ramazan'da pide çıkacak mı? Ramazan Pidesi yasaklanacak mı
Edevlet 1000 TL yardım parası sorgula (destek ödemesi) Gündem

Edevlet 1000 TL yardım parası sorgula (destek ödemesi)
PTT'den 1000 TL yardım parası başvurusu nasıl yapılır Gündem

PTT'den 1000 TL yardım parası başvurusu nasıl yapılır
1000 TL destek için başvuru (Sosyal destek ödemesi başvuru formu) Gündem

1000 TL destek için başvuru (Sosyal destek ödemesi başvuru formu)
1000 TL yardım başvuru formu doldur Gündem

1000 TL yardım başvuru formu doldur
1000 TL destek ödemesi sosyal yardım kimlere yapılacak? Sosyal yardım sorgulama sayfası… Gündem

1000 TL destek ödemesi sosyal yardım kimlere yapılacak? Sosyal yardım sorgulama sayfası…
Daha fazla göster
1

James'in karantinada seyahat paylaşımı
2

Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
3

Koronavirüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisi
4

Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e mesaj var
5

Koronavirüs salgınında son 24 saat
6

Falcao koronavirüs salgını bitmesi için dua istedi
7

Koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerileri
8

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
9

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti
10

Avusturyalı boksör Müslüman oldu
yukarı ok