Gopi'ye ne oldu? Masum 23. bölüm fragmanını izle (14 Nisan Salı Masum ne oldu?

Orijinal adı 'Saath Nibhaana Saathiya' (Benimle Kal Sevgilim) olan dizi, her biri 22'şer dakikalık 2184 bölüm arkası yarın olarak Hindistan Star Plus TV'de 3 Mayıs 2010 - 23 Temmuz 2017 tarihleri arasında 7 yıldan uzun süre yayınlanmıştır.Dizinin bugünkü bölümünde; Gopi, Ahem'den ayrı kalmakta kararlıdır ama içten içe çok üzülmektedir.Ahem'e uzaktan bakmak Gopi'yi üzse de artık önceki hatalarını tekrarlamayacaktır.Kokila, Gopi'nin odasından su geldiğini fark eder. Bütün ev ahalisi Gopi'nin odasına doğru koşarak gider. Gopi'ye ne olmuştur?Kaynak: Ulusal