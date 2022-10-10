Stadyuma uygun bir sponsor bulmak için çalışmalarını sürdüren Tottenham, teknoloji deviyle görüşüyor.



The Atletic, Tottenham'ın dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Google ile stat isim sponsorluğu için görüşmelerde bulunduğunu yazdı.



İngiliz ekibinin başkanı Daniel Levy'nin 'doğru marka ve uygun para' içeren bir anlaşma talebi sebebiyle 2019'dan beri henüz bir sponsor anlaşması yapmadığı kaydedildi.



İngiliz ekibinin yönetimi bu sponsorluk anlaşmasından yaklaşık 455 milyon Euro'Luk bir gelir beklediği aktarıldı.



Stadyumda, Anthony Joshua ile Oleksandr Usyk'un karşılaştığı ağır sıklet boks şampiyonası müsabakası başta olmak üzere birçok konser ve etkinlik düzenleniyor.





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