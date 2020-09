Google Stadia Türkiye'de ne zaman kullanılabilecek?

Günümüz gelişen teknolojisi ile birlikte artık bulut servisleri de bilim kurgu filmlerine benzer bir nitelik kazanmaya başladı. Google'ın ise bir süredir beklenen bulut oyun servisi Google Stadia, bazı ülkelerde 2020 yılı itibarıyla kullanıma açıldı.



Google Stadia ile birlikte kullanıcılar; aylık belirli ücret karşılığında ücretsiz sunulan oyunları kütüphanelerine ekleyebiliyor ve istedikleri zaman oyun satın alma işlemi de yapabiliyorlar. Gelin hep beraber Google Stadia Türkiye'ye ne zaman gelecek ve fiyatı ne kadar olacak? Yakından bir göz atalım.



Google Stadia Türkiye'ye ne zaman gelecek?



Google Stadia 2020 yılı itibarıyla; ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Danimarka ve Norveç gibi batı ve kuzey ülkelerinde kullanılabiliyor. Henüz doğu ülkeleri pazarına net bir giriş yapmayan Google'ın Stadia'yı Türkiye'ye ne zaman getireceği ise merak konusu.



Google Stadia'nın topluluk forumlarında bir Türk oyuncunun "Stadia Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusuna ise bir yetkiliden cevap gelmiş durumda. Tobonaut isimli Stadia yetkilisinin verdiği cevap ise şu şekilde:



"Selamlar, şunu belirtmeliyim ki Stadia'yı daha farklı ülkelerde yayınlamak şu an için; oyun lisanslaması, ödeme planı oluşturma ve teknik destek sağlama gibi yerine getirilmesi gereken birçok görevi, iş yükünü ve sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu cevabın sizi mutlu etmeyeceğini biliyoruz fakat şu an için Stadia'nın yeni ülkelerde yayınlanmasına ilişkin bir yol haritası bulunmuyor."



Google Stadia yetkili tarafından yapılan bu açıklamanın ardından ne yazık ki Stadia'nın Türkiye'de yayınlanmasına yönelik adımların yakın bir tarihte atılmayacağını öğrenmiş oluyoruz.



Google Stadia oyunları:



Ücretsiz oyunlar:

Crayta

Destiny 2

Get Packed

GRID

GYLT

Just Shapes and Beats

Kona

Little Nightmares

Metro 2033 Redux

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Orcs Must Die! 3

Panzer Dragoon

PUBG

Power Rangers: Power for the Grid

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Strange Brigade

SUPERHOT

The Turing Test

West of Loathing

Satın alınabilir oyunlar:

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Celeste

Darksiders Genesis

DOOM 64

Doom Eternal

Dragon Ball Xenoverse 2

Embr

F1 2020

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Ghost Recon Breakpoint

Jotun: Valhalla Edition

Just Dance 2020

Kine

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lost Words: Beyond the Page

Metro Exodus

Metro Last Light Redux

Monopoly

Mortal Kombat 11

MotoGP(TM) 20

NBA 2K20

Octopath Traveler

One Hand Clapping

Rage 2

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks on Stacks (On Stacks)

Sundered: Eldritch Edition

Supercross 3

The Crew 2

The Elder Scrolls Online

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Tom Clancy's The Division 2

Trials Rising

Wave Break

Wolfenstein Young Blood

Zombie Army 4: Dead War



İlk etapta 21 farklı oyun yayıncısıyla anlaşan Google, Stadia servisine birçok yeni oyunu eklemeye devam ediyor. Ücretsiz oyun kütüphanesini de iyice genişleten Stadia, aylık olarak yeni ücretsiz oyunları eklemeye devam ediyor. Güzelliği ve asıl olayı yüksek bir donanım gerektirmeden son çıkan oyunları oynayabilmemiz olan Stadia'da ise parayla satılan oyunların fiyatları, Steam ve benzeri platformlarla hemen hemen aynı oluyor fakat düzenli aralıklarla indirim kampanyaları düzenleniyor.



Stadia bu nedenle Red Dead Redemption 2 ve Assassin's Creed Odyssey gibi oyunları indirimli fiyatlardan sunup donanım sahibi olmayıp bu oyunları oynamak isteyen kullanıcıları kendine çekmeyi başarıyor.



Google Stadia Türkiye fiyat ne kadar olacak?



Google Stadia'nın henüz ülkemize giriş yapma gibi bir planı olmadığı için fiyat kısmında da ancak belirli tahminlerde bulunabiliyoruz. Şu an için aylık olarak 9,99 dolardan satılan Stadia Pro hizmeti mevcut kur ile 78,24 Türk lirasına denk geliyor. Tabii bu tarz aylık belirli bir ücrete sahip olan hizmetler direk Türk lirasına çevrilip kullanıcılara sunulmuyor.



Mesela PlayStation Plus üyeliği de aylık 9,99 dolardan satılırken ülkemizde 24 TL'den satın alınabiliyor. Bu nedenle Google'ın da Stadia için Türkiye ekonomisine göre bir fiyat belirlemesi muhtemel. Bu nedenle Google Stadia'nın aylık olarak 30 ila 40 lira arasında bir fiyata sahip olacağını düşünüyoruz.



Google Stadia internet gereksinimi ne kadar?



Google Stadia, bulut üzerinden hizmet veren bir servis olduğu için doğal olarak internet hızı da büyük bir önem taşıyor. Stadia üzerinden sorunsuz oyun oynamak için sahip olmanız gereken minimum internet hızı Google tarafından 10 megabit (Mbps) olarak belirtiliyor.



Google Stadia Pro ile beraber gelen 4K oynatma özelliğini kullanmak için ise Google, minimum 35 Mbps internetin gerekli olduğunu belirtiyor. Fakat internet paketinizin hızı 35 Mbps olsa bile adresinize gelen hız her zaman bu şekilde olmayabiliyor. İnternet hızınızı Google'ın sağladığı test servisinden kontrol edebilirsiniz.



Google Stadia ile uyumlu mobil cihazlar:



Google Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4, 4XL

Samsung S8, S8+, S8 Active, Note 8

Samsung S9, S9+, Note 9

Samsung S10, S10+, Note 10, Note 10+

Samsung S20, S20+, S20 Ultra

OnePlus 5, 6, 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord

OnePlus 5T, 6T, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G

Asus ROG Phone, ROG Phone II, ROG Phone III

Razer Phone, Razer Phone II

Stadia'dan oyun oynamak istiyorsunuz fakat bir televizyona, monitöre ve benzeri bir ekrana sahip değilseniz, yukarıda belirtiler cep telefonları ile de Stadia'yı çalıştırabiliyorsunuz. Google Stadia'yı televizyonda kullanmak için ise Stadia Controller sahibi olmanız gerektiğini belirtmekte fayda var.



Google Stadia, henüz yolculuğunun başında olmasına rağmen, oldukça rağbet gören ve optimizasyon konusunda epey başarılı işler ortaya çıkaran bir servis hâline gelmeyi başardı. Stadia'nın ülkemize resmi olarak geleceği günleri de hepimiz merakla bekliyoruz.



(webtekno)