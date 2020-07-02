Google Stadia Türkiye'de ne zaman kullanılabilecek?
Google'ın bulut oyun servisi Stadia Türkiye'de ne zaman kullanılabilecek sorusu yine net bir yanıt alamadı.
Günümüz gelişen teknolojisi ile birlikte artık bulut servisleri de bilim kurgu filmlerine benzer bir nitelik kazanmaya başladı. Google'ın ise bir süredir beklenen bulut oyun servisi Google Stadia, bazı ülkelerde 2020 yılı itibarıyla kullanıma açıldı.
Google Stadia ile birlikte kullanıcılar; aylık belirli ücret karşılığında ücretsiz sunulan oyunları kütüphanelerine ekleyebiliyor ve istedikleri zaman oyun satın alma işlemi de yapabiliyorlar. Gelin hep beraber Google Stadia Türkiye'ye ne zaman gelecek ve fiyatı ne kadar olacak? Yakından bir göz atalım.
Google Stadia Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Google Stadia 2020 yılı itibarıyla; ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Danimarka ve Norveç gibi batı ve kuzey ülkelerinde kullanılabiliyor. Henüz doğu ülkeleri pazarına net bir giriş yapmayan Google'ın Stadia'yı Türkiye'ye ne zaman getireceği ise merak konusu.
Google Stadia'nın topluluk forumlarında bir Türk oyuncunun "Stadia Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusuna ise bir yetkiliden cevap gelmiş durumda. Tobonaut isimli Stadia yetkilisinin verdiği cevap ise şu şekilde:
"Selamlar, şunu belirtmeliyim ki Stadia'yı daha farklı ülkelerde yayınlamak şu an için; oyun lisanslaması, ödeme planı oluşturma ve teknik destek sağlama gibi yerine getirilmesi gereken birçok görevi, iş yükünü ve sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu cevabın sizi mutlu etmeyeceğini biliyoruz fakat şu an için Stadia'nın yeni ülkelerde yayınlanmasına ilişkin bir yol haritası bulunmuyor."
Google Stadia yetkili tarafından yapılan bu açıklamanın ardından ne yazık ki Stadia'nın Türkiye'de yayınlanmasına yönelik adımların yakın bir tarihte atılmayacağını öğrenmiş oluyoruz.
Google Stadia oyunları:
Ücretsiz oyunlar:
Crayta
Destiny 2
Get Packed
GRID
GYLT
Just Shapes and Beats
Kona
Little Nightmares
Metro 2033 Redux
Monster Boy and the Cursed Kingdom
Orcs Must Die! 3
Panzer Dragoon
PUBG
Power Rangers: Power for the Grid
SteamWorld Dig
SteamWorld Dig 2
SteamWorld Heist
SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech
Strange Brigade
SUPERHOT
The Turing Test
West of Loathing
Satın alınabilir oyunlar:
Assassin's Creed Odyssey
Attack on Titan 2: Final Battle
Borderlands 3
Celeste
Darksiders Genesis
DOOM 64
Doom Eternal
Dragon Ball Xenoverse 2
Embr
F1 2020
Farming Simulator 19
Final Fantasy XV
Football Manager 2020
Ghost Recon Breakpoint
Jotun: Valhalla Edition
Just Dance 2020
Kine
Lara Croft and the Temple of Osiris
Lost Words: Beyond the Page
Metro Exodus
Metro Last Light Redux
Monopoly
Mortal Kombat 11
MotoGP(TM) 20
NBA 2K20
Octopath Traveler
One Hand Clapping
Rage 2
Red Dead Redemption 2
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
Samurai Shodown
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
Serious Sam Collection
Spitlings
Stacks on Stacks (On Stacks)
Sundered: Eldritch Edition
Supercross 3
The Crew 2
The Elder Scrolls Online
Thumper
Tomb Raider: Definitive Edition
Tom Clancy's The Division 2
Trials Rising
Wave Break
Wolfenstein Young Blood
Zombie Army 4: Dead War
İlk etapta 21 farklı oyun yayıncısıyla anlaşan Google, Stadia servisine birçok yeni oyunu eklemeye devam ediyor. Ücretsiz oyun kütüphanesini de iyice genişleten Stadia, aylık olarak yeni ücretsiz oyunları eklemeye devam ediyor. Güzelliği ve asıl olayı yüksek bir donanım gerektirmeden son çıkan oyunları oynayabilmemiz olan Stadia'da ise parayla satılan oyunların fiyatları, Steam ve benzeri platformlarla hemen hemen aynı oluyor fakat düzenli aralıklarla indirim kampanyaları düzenleniyor.
Stadia bu nedenle Red Dead Redemption 2 ve Assassin's Creed Odyssey gibi oyunları indirimli fiyatlardan sunup donanım sahibi olmayıp bu oyunları oynamak isteyen kullanıcıları kendine çekmeyi başarıyor.
Google Stadia Türkiye fiyat ne kadar olacak?
Google Stadia'nın henüz ülkemize giriş yapma gibi bir planı olmadığı için fiyat kısmında da ancak belirli tahminlerde bulunabiliyoruz. Şu an için aylık olarak 9,99 dolardan satılan Stadia Pro hizmeti mevcut kur ile 78,24 Türk lirasına denk geliyor. Tabii bu tarz aylık belirli bir ücrete sahip olan hizmetler direk Türk lirasına çevrilip kullanıcılara sunulmuyor.
Mesela PlayStation Plus üyeliği de aylık 9,99 dolardan satılırken ülkemizde 24 TL'den satın alınabiliyor. Bu nedenle Google'ın da Stadia için Türkiye ekonomisine göre bir fiyat belirlemesi muhtemel. Bu nedenle Google Stadia'nın aylık olarak 30 ila 40 lira arasında bir fiyata sahip olacağını düşünüyoruz.
Google Stadia internet gereksinimi ne kadar?
Google Stadia, bulut üzerinden hizmet veren bir servis olduğu için doğal olarak internet hızı da büyük bir önem taşıyor. Stadia üzerinden sorunsuz oyun oynamak için sahip olmanız gereken minimum internet hızı Google tarafından 10 megabit (Mbps) olarak belirtiliyor.
Google Stadia Pro ile beraber gelen 4K oynatma özelliğini kullanmak için ise Google, minimum 35 Mbps internetin gerekli olduğunu belirtiyor. Fakat internet paketinizin hızı 35 Mbps olsa bile adresinize gelen hız her zaman bu şekilde olmayabiliyor. İnternet hızınızı Google'ın sağladığı test servisinden kontrol edebilirsiniz.
Google Stadia ile uyumlu mobil cihazlar:
Google Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4, 4XL
Samsung S8, S8+, S8 Active, Note 8
Samsung S9, S9+, Note 9
Samsung S10, S10+, Note 10, Note 10+
Samsung S20, S20+, S20 Ultra
OnePlus 5, 6, 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord
OnePlus 5T, 6T, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G
Asus ROG Phone, ROG Phone II, ROG Phone III
Razer Phone, Razer Phone II
Stadia'dan oyun oynamak istiyorsunuz fakat bir televizyona, monitöre ve benzeri bir ekrana sahip değilseniz, yukarıda belirtiler cep telefonları ile de Stadia'yı çalıştırabiliyorsunuz. Google Stadia'yı televizyonda kullanmak için ise Stadia Controller sahibi olmanız gerektiğini belirtmekte fayda var.
Google Stadia, henüz yolculuğunun başında olmasına rağmen, oldukça rağbet gören ve optimizasyon konusunda epey başarılı işler ortaya çıkaran bir servis hâline gelmeyi başardı. Stadia'nın ülkemize resmi olarak geleceği günleri de hepimiz merakla bekliyoruz.
(webtekno)
Google Stadia ile birlikte kullanıcılar; aylık belirli ücret karşılığında ücretsiz sunulan oyunları kütüphanelerine ekleyebiliyor ve istedikleri zaman oyun satın alma işlemi de yapabiliyorlar. Gelin hep beraber Google Stadia Türkiye'ye ne zaman gelecek ve fiyatı ne kadar olacak? Yakından bir göz atalım.
Google Stadia Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Google Stadia 2020 yılı itibarıyla; ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Danimarka ve Norveç gibi batı ve kuzey ülkelerinde kullanılabiliyor. Henüz doğu ülkeleri pazarına net bir giriş yapmayan Google'ın Stadia'yı Türkiye'ye ne zaman getireceği ise merak konusu.
Google Stadia'nın topluluk forumlarında bir Türk oyuncunun "Stadia Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusuna ise bir yetkiliden cevap gelmiş durumda. Tobonaut isimli Stadia yetkilisinin verdiği cevap ise şu şekilde:
"Selamlar, şunu belirtmeliyim ki Stadia'yı daha farklı ülkelerde yayınlamak şu an için; oyun lisanslaması, ödeme planı oluşturma ve teknik destek sağlama gibi yerine getirilmesi gereken birçok görevi, iş yükünü ve sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu cevabın sizi mutlu etmeyeceğini biliyoruz fakat şu an için Stadia'nın yeni ülkelerde yayınlanmasına ilişkin bir yol haritası bulunmuyor."
Google Stadia yetkili tarafından yapılan bu açıklamanın ardından ne yazık ki Stadia'nın Türkiye'de yayınlanmasına yönelik adımların yakın bir tarihte atılmayacağını öğrenmiş oluyoruz.
Google Stadia oyunları:
Ücretsiz oyunlar:
Crayta
Destiny 2
Get Packed
GRID
GYLT
Just Shapes and Beats
Kona
Little Nightmares
Metro 2033 Redux
Monster Boy and the Cursed Kingdom
Orcs Must Die! 3
Panzer Dragoon
PUBG
Power Rangers: Power for the Grid
SteamWorld Dig
SteamWorld Dig 2
SteamWorld Heist
SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech
Strange Brigade
SUPERHOT
The Turing Test
West of Loathing
Satın alınabilir oyunlar:
Assassin's Creed Odyssey
Attack on Titan 2: Final Battle
Borderlands 3
Celeste
Darksiders Genesis
DOOM 64
Doom Eternal
Dragon Ball Xenoverse 2
Embr
F1 2020
Farming Simulator 19
Final Fantasy XV
Football Manager 2020
Ghost Recon Breakpoint
Jotun: Valhalla Edition
Just Dance 2020
Kine
Lara Croft and the Temple of Osiris
Lost Words: Beyond the Page
Metro Exodus
Metro Last Light Redux
Monopoly
Mortal Kombat 11
MotoGP(TM) 20
NBA 2K20
Octopath Traveler
One Hand Clapping
Rage 2
Red Dead Redemption 2
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
Samurai Shodown
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
Serious Sam Collection
Spitlings
Stacks on Stacks (On Stacks)
Sundered: Eldritch Edition
Supercross 3
The Crew 2
The Elder Scrolls Online
Thumper
Tomb Raider: Definitive Edition
Tom Clancy's The Division 2
Trials Rising
Wave Break
Wolfenstein Young Blood
Zombie Army 4: Dead War
İlk etapta 21 farklı oyun yayıncısıyla anlaşan Google, Stadia servisine birçok yeni oyunu eklemeye devam ediyor. Ücretsiz oyun kütüphanesini de iyice genişleten Stadia, aylık olarak yeni ücretsiz oyunları eklemeye devam ediyor. Güzelliği ve asıl olayı yüksek bir donanım gerektirmeden son çıkan oyunları oynayabilmemiz olan Stadia'da ise parayla satılan oyunların fiyatları, Steam ve benzeri platformlarla hemen hemen aynı oluyor fakat düzenli aralıklarla indirim kampanyaları düzenleniyor.
Stadia bu nedenle Red Dead Redemption 2 ve Assassin's Creed Odyssey gibi oyunları indirimli fiyatlardan sunup donanım sahibi olmayıp bu oyunları oynamak isteyen kullanıcıları kendine çekmeyi başarıyor.
Google Stadia Türkiye fiyat ne kadar olacak?
Google Stadia'nın henüz ülkemize giriş yapma gibi bir planı olmadığı için fiyat kısmında da ancak belirli tahminlerde bulunabiliyoruz. Şu an için aylık olarak 9,99 dolardan satılan Stadia Pro hizmeti mevcut kur ile 78,24 Türk lirasına denk geliyor. Tabii bu tarz aylık belirli bir ücrete sahip olan hizmetler direk Türk lirasına çevrilip kullanıcılara sunulmuyor.
Mesela PlayStation Plus üyeliği de aylık 9,99 dolardan satılırken ülkemizde 24 TL'den satın alınabiliyor. Bu nedenle Google'ın da Stadia için Türkiye ekonomisine göre bir fiyat belirlemesi muhtemel. Bu nedenle Google Stadia'nın aylık olarak 30 ila 40 lira arasında bir fiyata sahip olacağını düşünüyoruz.
Google Stadia internet gereksinimi ne kadar?
Google Stadia, bulut üzerinden hizmet veren bir servis olduğu için doğal olarak internet hızı da büyük bir önem taşıyor. Stadia üzerinden sorunsuz oyun oynamak için sahip olmanız gereken minimum internet hızı Google tarafından 10 megabit (Mbps) olarak belirtiliyor.
Google Stadia Pro ile beraber gelen 4K oynatma özelliğini kullanmak için ise Google, minimum 35 Mbps internetin gerekli olduğunu belirtiyor. Fakat internet paketinizin hızı 35 Mbps olsa bile adresinize gelen hız her zaman bu şekilde olmayabiliyor. İnternet hızınızı Google'ın sağladığı test servisinden kontrol edebilirsiniz.
Google Stadia ile uyumlu mobil cihazlar:
Google Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4, 4XL
Samsung S8, S8+, S8 Active, Note 8
Samsung S9, S9+, Note 9
Samsung S10, S10+, Note 10, Note 10+
Samsung S20, S20+, S20 Ultra
OnePlus 5, 6, 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord
OnePlus 5T, 6T, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G
Asus ROG Phone, ROG Phone II, ROG Phone III
Razer Phone, Razer Phone II
Stadia'dan oyun oynamak istiyorsunuz fakat bir televizyona, monitöre ve benzeri bir ekrana sahip değilseniz, yukarıda belirtiler cep telefonları ile de Stadia'yı çalıştırabiliyorsunuz. Google Stadia'yı televizyonda kullanmak için ise Stadia Controller sahibi olmanız gerektiğini belirtmekte fayda var.
Google Stadia, henüz yolculuğunun başında olmasına rağmen, oldukça rağbet gören ve optimizasyon konusunda epey başarılı işler ortaya çıkaran bir servis hâline gelmeyi başardı. Stadia'nın ülkemize resmi olarak geleceği günleri de hepimiz merakla bekliyoruz.
(webtekno)
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