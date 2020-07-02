Google, Stadia hakkında oyun geliştiricilerini sevindirecek yeni haberler verdi

Google'ın oyunculara bulut üzerinden oyun oynama imkânı sunan Stadia hizmeti, tanıtıldığı günlerde büyük heyecan yaratmıştı. Oluşan büyük heyecanın sebebi, çok güçlü sistemler isteyen oyunların bulut üzerinden oynanabilecek olmasıydı. Bunun için gereken tek şey de güçlü bir internet bağlantısı olunca oyuncular, sistem toplama veya konsollara yönelme gibi durumların tarihe karışacağını bile düşünmeye başlamıştı.Henüz oyunlar için toplanan güçlü sistemlerin tarihe karıştığını göremesek de bunun gelişen teknolojiyle birlikte mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Daha ilk adımlarını atan bulut üzerinden oyun oynama servisleri istenen başarıyı henüz yakalayamamış olsa da bu alanda köklü çalışmalar yapan Google, yaptığı son hamleyle birlikte bu sistemden vazgeçmeyeceğini herkese hatırlattı.Oyun geliştiricileriyle gerçekleştirdiği zirvede Google, Stadia'nın gelişimine yardımcı olacak olan oyun geliştiricilerine sağlayacağı 3 yeni avantajdan bahsetti. İlki, düşürülmüş komisyon bedeli. Bu avantajla birlikte Google, platforma yeni gelen oyunların satışlarından sadece yüzde 15 kadar komisyon alacak.Google'ın komisyon için uygulayacağı %15'lik kesinti, büyük stüdyoları üzecek şekilde 3 milyon dolar sınırına sahip olacak. Bunun üzerindeki kazançlardaysa komisyon miktarı artırılacak. Geliştiriciler, 1 Ekim 2021 tarihinden 2023'ün sonuna kadar bundan faydalanabilecek.İkinci olarak Google, bu ay sonundan itibaren Stadia'nın üst düzey abonelik sistemi Stadia Pro'nun gelirlerinin yüzde 70'ini, Pro oyunların geliştiricilerine ve dağıtımcılarına verecek. Her oyun, Stadia Pro üyeliği olan bir kullanıcı tarafından belli bir ay içinde kaç gün oynandığına göre gelirlerden payını alacak.Son olarak Google, Stadia'nın reklamını yapan geliştiricilere ve dağıtımcılara büyük bir avantaj sağlayacak. Bu ortaklar sayesinde Stadia Pro üyeliği alan kişilerin o ayı kapsayan abonelik ücretleri direkt olarak ortaklara gidecek.WebTekno