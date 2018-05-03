Google oyun ağı kurarak Steam'e rakip olacak!

Yapılan proje hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte,

girişiminin hangi amaçla yapıldığı da tamamen soru işareti durumunda.

Google'ın yeni

projesi için genç bir isim olan Michael Sayman seçildi. Daha önceleri

bünyesinde 17 yaşındayken stajyer olarak çalışan Sayman, sonrasında Alphabet Inc. bünyesinde görev almıştı.

Arkadaşlar arasında oynanetkinliklerine yönelik olan bu projenin, henüz yapım aşamasında olduğunu bildiren Google sözcüsü, henüz projenin deney aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.'ın etkisini günden güne kaybetmesiyle birlikte, şirket farklı alanlarda bu açığı kapatmak istiyor. Kurulacak platformunolarak görülecek olmasındaki en büyük neden de zaten Google Plus'ın düşen grafikleri.Bu yeni sosyal medya platformunaaracılığıyla üye olunacağı da söylentiler arasında yer alıyor.kaynak: shiftdelete.net