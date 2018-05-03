Google oyun ağı kurarak Steam'e rakip olacak!
Google oyun ağı kurma yoluna gidiyor. Diğer bir taraftan , Google bu hamlesiyle sosyal platformlara odaklanabilmek üzere bir girişimin yolunu açıyor.
Yapılan proje hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, Google sosyal oyun girişiminin hangi amaçla yapıldığı da tamamen soru işareti durumunda.
Google'ın yeni projesi için genç bir isim olan Michael Sayman seçildi. Daha önceleri Facebook bünyesinde 17 yaşındayken stajyer olarak çalışan Sayman, sonrasında Alphabet Inc. bünyesinde görev almıştı.
Arkadaşlar arasında oynan mobil oyun etkinliklerine yönelik olan bu projenin, henüz yapım aşamasında olduğunu bildiren Google sözcüsü, henüz projenin deney aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.
Google Plus'ın etkisini günden güne kaybetmesiyle birlikte, şirket farklı alanlarda bu açığı kapatmak istiyor. Kurulacak platformun sosyal medya olarak görülecek olmasındaki en büyük neden de zaten Google Plus'ın düşen grafikleri.
Bu yeni sosyal medya platformuna telefon numarası aracılığıyla üye olunacağı da söylentiler arasında yer alıyor.
kaynak: shiftdelete.net
Arkadaşlar arasında oynan mobil oyun etkinliklerine yönelik olan bu projenin, henüz yapım aşamasında olduğunu bildiren Google sözcüsü, henüz projenin deney aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.
Google Plus'ın etkisini günden güne kaybetmesiyle birlikte, şirket farklı alanlarda bu açığı kapatmak istiyor. Kurulacak platformun sosyal medya olarak görülecek olmasındaki en büyük neden de zaten Google Plus'ın düşen grafikleri.
Bu yeni sosyal medya platformuna telefon numarası aracılığıyla üye olunacağı da söylentiler arasında yer alıyor.
kaynak: shiftdelete.net
Video Galeri
Son haberler