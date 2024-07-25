Google'dan Olimpiyat Oyunları'na özel "doodle"

Google, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na özel doodle hazırladı. Doodle, kullanıcıları Olimpiyatlar hakkında güncel bilgi ve haberlere yönlendiriyor.

Google'dan Olimpiyat Oyunları'na özel 'doodle'
Google, bugün başlayacak Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na özel doodle hazırladı.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yanı sıra öne çıkan müsabakalara ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Google ana sayfasındaki görselde, bazı çizgi hayvan figürlerinin yer aldığı görülüyor.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz - 11 Ağustos'ta oynanacak.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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