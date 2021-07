Google'dan E-Spor hamlesi: Call of Duty League maç verilerini Google Cloud sağlayacak

Google, Cloud birimi ve Call of Duty League arasında gerçekleşen yeni işbirliğini duyurdu. Teknoloji devi, izleyiciler için e-spor deneyiminde bir devrim yapacağını söylüyor.Google, bir blog gönderisinde, dünya çapında gerçekleşen Call of Duty etkinlikleri için milyonlarca hayrana gerçek zamanlı istatistik sunacağı projesi ActivStat'ı duyurdu. Proje, hayata geçirildiğinde veriler arasında oyun ve takım sıralamaları, performans istatistikleri çatışmanın farklı yönlerine göre listelenecek.Call of Duty hayranları şimdiye kadar maç istatistiklerinin işlenmesi için bir gün veya daha uzun bir süre beklemekteydi ancak ActivStat verileri, milisaniyelik gecikmelerle sürekli olarak güncellenecek.Google Cloud for Games biriminden Şef Mimar Rob Martin, proje hakkında "ActivStat hayranlara, oyunculara ve yorumculara gerçek zamanlı rekabetçi istatistiklerin gücünü sunuyor. Bu istatistikler o anki oyunun yanı sıra rekabete dahil olan, dünyadaki tüm oyuncular için önemli." dedi.Martin, sözlerine şöyle devam etti: "ActivStat ile canlı yayınlar kısa süre içinde daha fazla derinlik ve oyun rengiyle zenginleştirilecek, heyecan yaratacak ve genel deneyime katkıda bulunacak."Google'a göre Call of Duty League, ActivStat'ı 2021 sezonunun ilerleyen dönemlerinde sunacak. Başlangıçta, yeni istatistikler izleyicilere yorumcular aracılığıyla aktarılacakken sonraki aşamalarda doğrudan yayın akışlarına entegre edilecek.WebTekno