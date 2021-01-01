Goodwin: "KOVID-19 aşısı yüzünden sezonu kapattım!"

Eski Atlanta Hawks guardı Branon Goodwin, KOVID-19 aşısının kan pıhtılaşması hastalığına sebep olup sezonu kapatmasına neden olduğunu iddia etti.



Önceki sezon Goodwin, 'küçük bir solunum rahatsızlığı' nedeniyle sezonunu erken bitirmek zorunda kalmıştı.



Yakın zamanda bir Twitch canlı yayınında 26 yaşındaki oyuncu, sağlık sorununun nedeninin KOVID-19 aşısı olduğunu iddia ederek, sırt ağrılarına sebep olan kan pıhtılarının oluşmaya başladığını açıkladı:



"Hastalandıktan sonra asla tam olarak iyileşemedim. Hep sırt ağrım olurdu. Maçlarda çok yoruluyordum. Sahada ileri geri koşamayacağım gibi hissediyordum. Sırtım gerçekten çok kötü ağrımaya başlamıştı. Doktora gittiğimde ise kan pıhtılaşması hastalığım olduğunu öğrendim. Bunların hepsi bir ay içinde olmuştu.



Aşı olana kadar iyiydim. İnsanlar size bunun aşıdan ötürü olmadığını söyleyebilir ama nereden biliyorsunuz? Bilmiyorsunuz. Evet, aşı sezonumu bitirdi. Yüzde bin eminim."



Goodwin ayrıca Hawks ekibinin, bugüne kadar aşının yan etkisinden ötürü hissettikleriyle alakalı olarak kamuoyu önünde konuşmasını istemediğini de söyledi:



"Bu yıl nerede oynayacağımı bilmiyorum. Yalan yok, bilmiyorum cidden. Hawks bana 'Bu konuda kimseye bir şey söyleme' demişti. Şok olmuştum."



Goodwin, durumu nedeniyle Boston Celtics ve Golden State Warriors'tan gelen teklifleri geri çevirmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.



Geçtiğimiz yıl Goodwin'in NBA'deki üçüncü sezonuydu ve 47 maçta 4.9 sayı, 1.5 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarıyla oynamıştı.



