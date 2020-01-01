Gooden: "LeBron, kendisini MJ ve Kobe'den bu şekilde ayırabilir..."

Eski NBA oyuncusu Drew Gooden, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisini hem Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan hem de Lakers efsanesi Kobe Bryant'tan nasıl ayırabileceğini açıkladı.



LeBron, yeni takımlar aramak için ligde yer değiştirdiği için eleştiriliyordu, ancak Gooden'a göre bu, onu Kobe ve MJ'den ayıran faktör olabilir:



"Bence zaten aynı organizasyonun dışında, farklı antrenörler ve farklı takım arkadaşları ile birden fazla şampiyonluk kazanma anlamında kendisini Michael Jordan ve Kobe Bryant'dan ayırdı. Bence bunu zaten başardı."



"Bence bu durum, 'Bunu sadece iki kez değil, Los Angeles'ta üçüncü kez yapacağım. Koçun kim olduğu önemli değil, takım arkadaşlarımın kim olduğu önemli değil. Los Angeles şehri için şampiyonluğu getireceğim.' olayını gerçekleştirirse, dediğim gibi olabilir. Şimdi eğer bunu yaparsa, kendisini Michael Jordan ve merhum Kobe Bryant'dan nerede ayırdığını görmeye başlayabilirsiniz."



