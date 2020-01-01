Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Gooden: "LeBron, kendisini MJ ve Kobe'den bu şekilde ayırabilir..."

Eski NBA oyuncusu Drew Gooden, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisini hem Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan hem de Lakers efsanesi Kobe Bryant'tan nasıl ayırabileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Drew Gooden, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisini hem Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan hem de Lakers efsanesi Kobe Bryant'tan nasıl ayırabileceğini açıkladı.

LeBron, yeni takımlar aramak için ligde yer değiştirdiği için eleştiriliyordu, ancak Gooden'a göre bu, onu Kobe ve MJ'den ayıran faktör olabilir:

"Bence zaten aynı organizasyonun dışında, farklı antrenörler ve farklı takım arkadaşları ile birden fazla şampiyonluk kazanma anlamında kendisini Michael Jordan ve Kobe Bryant'dan ayırdı. Bence bunu zaten başardı."

"Bence bu durum, 'Bunu sadece iki kez değil, Los Angeles'ta üçüncü kez yapacağım. Koçun kim olduğu önemli değil, takım arkadaşlarımın kim olduğu önemli değil. Los Angeles şehri için şampiyonluğu getireceğim.' olayını gerçekleştirirse, dediğim gibi olabilir. Şimdi eğer bunu yaparsa, kendisini Michael Jordan ve merhum Kobe Bryant'dan nerede ayırdığını görmeye başlayabilirsiniz."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal