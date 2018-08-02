Serie A'da bir önemli transfer daha gerçekleşiyor. AC Milan, Juventus'tan golcü oyuncu Gonzalo Higuain'i kadrosuna katıyor.
Milano'ya gelen Higuain, Milan ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Arjantinli yıldız konuyla ilgili ''Yeni bir macera. Tüm Milan taraftarlarına teşekkür ediyorum. Leonardo beni ikna eden kişi oldu. Gattuso ile de konuştuk'' ifadelerini kullandı.
Kendisini Leonardo'nun ikna ettiğini de dile getiren Higuain, ''Sözleşmeyi imzaladıktan sonra daha geniş bir açıklama yapacağım. Sağlık kontrollerinden sonra imza atacağım'' dedi.
Milan, Higuain için 18 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca Arjantinli golcünün satın alma opsiyonunun da yaklaşık 36 milyon euro olması bekleniyor.
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Milano'ya gelen Higuain, Milan ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Arjantinli yıldız konuyla ilgili ''Yeni bir macera. Tüm Milan taraftarlarına teşekkür ediyorum. Leonardo beni ikna eden kişi oldu. Gattuso ile de konuştuk'' ifadelerini kullandı.
Kendisini Leonardo'nun ikna ettiğini de dile getiren Higuain, ''Sözleşmeyi imzaladıktan sonra daha geniş bir açıklama yapacağım. Sağlık kontrollerinden sonra imza atacağım'' dedi.
Milan, Higuain için 18 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca Arjantinli golcünün satın alma opsiyonunun da yaklaşık 36 milyon euro olması bekleniyor.
🔥Gonzalo Higuain'in için ödenen bonservis bedelleri
💫2007, R. Plate ➤ Real Madrid | 12 milyon €
💫2013, Real Madrid ➤ Napoli | 39 milyon €
💫2016, Napoli ➤ Juventus | 90 milyon € pic.twitter.com/xkadBhTPpA
— Sporx (@sporx) 1 Ağustos 2018
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