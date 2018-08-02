🔥Gonzalo Higuain'in için ödenen bonservis bedelleri



💫2007, R. Plate ➤ Real Madrid | 12 milyon €

💫2013, Real Madrid ➤ Napoli | 39 milyon €

💫2016, Napoli ➤ Juventus | 90 milyon € pic.twitter.com/xkadBhTPpA



— Sporx (@sporx) 1 Ağustos 2018

Serie A'da bir önemli transfer daha gerçekleşiyor., Juventus'tan golcü oyuncu'i kadrosuna katıyor.Milano'ya gelen Higuain, Milan ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.Arjantinli yıldız konuyla ilgiliifadelerini kullandı.Kendisini Leonardo'nun ikna ettiğini de dile getiren Higuain, ''Sözleşmeyi imzaladıktan sonra daha geniş bir açıklama yapacağım. Sağlık kontrollerinden sonra imza atacağım'' dedi.Milan, Higuain içinkiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca Arjantinli golcünün satın alma opsiyonunun da yaklaşıkolması bekleniyor.