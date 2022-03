Gonzalo Higuain: 'Futbolda kötülük, haset ve kıskançlık var'

Arjantinli golcü oyuncu Gonzalo Higuain, Marca'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Higuain yaptığı açıklamada, "Futbolda parıldayan her şey altın değildir. İnsanlar futbolcu olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Sadece futbol oynadığımızı düşünüyorlar ama bizim de herkes gibi ailelerimiz ve sorunlarımız var. dedi.



"FUTBOLDAN ÇOK UZAKTA OLACAĞIM"



Kariyerini noktaladıktan sonra futbol ile ilişkisini kesmek isteyen yıldız, "Kariyerimin sonunda futboldan çok uzakta olacağım. Oynarken futboldan zevk alacağım evet ama sonrasında hayatımın yanına bile yaklaştırmayacağım. Futbol çok kirli bir alan. Bu benim içinde olmak istediğim bir dünya değil." şeklinde konuştu.



"YAŞLANINCA KİMSE SİZİ GÖRMEZ"



Yaşlandıktan sonra herkes tarafından unutulduğunu belirten 34 yaşındaki Arjantinli, "Emekli bir oyuncu tek kullanımlık boş bir şişe gibidir. Önce içerler sarhoş olurlar. Şişe bitince onu ezer ve dışarı fırlatırlar. Futbolcu da böyledir yaşlanınca artık kimse sizi görmez ve aramaz." dedi.



"KÖTÜLÜK HASET VE KISKANÇLIK VAR"



Tecrübeli golcü son olarak, "Oynamaya başladığınızda, "Vay canına, her şey güzel gidiyor" diyorsunuz. İşin içine girdiğinizde kötülük, haset ve kıskançlıkla karşılaşıyorsunuz. Şu anda benim için en önemli şey ailem. Beklentilerimi fazlasıyla aştım ve futbolun bana verdiği her şey için minnettarım. Bunun için yüksek bir bedel ödemem gerekse bile." diyerek sözlerini noktaladı.



Bir dönem Real Madrid ve Juventus forması da giyen Arjantinli yıldız, Inter Miami formasıyla çıktığı 40 maçta, 13 gol ve 9 asist yapma başarısı gösterdi.









İLGİLİ VİDEO