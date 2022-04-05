Gonzalo Higuain'den emeklilik kararı!

Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami forması giyen Gonzalo Higuain, futbolu bırakıyor.
SÖZLEŞMESİ ARALIK'TA BİTİYOR
34 yaşındaki futbolcunun babası Jorge, yaptığı açıklamada oğlunun Inter Miami ile 2022 Aralık'ta sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.
ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Gonzalo Higuain, kariyerinde; Real Madrid, Juventus, Napoli, Milan ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.
SÖZLEŞMESİ ARALIK'TA BİTİYOR
34 yaşındaki futbolcunun babası Jorge, yaptığı açıklamada oğlunun Inter Miami ile 2022 Aralık'ta sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.
ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Gonzalo Higuain, kariyerinde; Real Madrid, Juventus, Napoli, Milan ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.