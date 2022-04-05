Gonzalo Higuain'den emeklilik kararı!

Arjantinli tecrübeli yıldız Gonzalo Higuain, yıl sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gonzalo Higuain'den emeklilik kararı!
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05 Nisan 2022 16:12
Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami forması giyen Gonzalo Higuain, futbolu bırakıyor.

SÖZLEŞMESİ ARALIK'TA BİTİYOR

34 yaşındaki futbolcunun babası Jorge, yaptığı açıklamada oğlunun Inter Miami ile 2022 Aralık'ta sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Gonzalo Higuain, kariyerinde; Real Madrid, Juventus, Napoli, Milan ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.



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