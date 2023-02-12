Gönüllü görev alacak askerler Adıyaman'a gitti

Askeri personel, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgelerine gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda aileleriyle vedalaştı.



Bölgede gönüllü görev yapacak 92 asker, beraberindeki teknik malzeme, çadır ve aletlerle birlikte Türk Hava Kuvvetlerine ait "C-130" tipi uçağa binerek, Adıyaman'a hareket etti.

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