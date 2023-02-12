Gönüllü görev alacak askerler Adıyaman'a gitti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, gönüllü görev yapacak 92 Hava Harp Okulu personeli, askeri uçakla Adıyaman'a gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gönüllü görev alacak askerler Adıyaman'a gitti
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12 Şubat 2023 20:32
Askeri personel, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgelerine gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda aileleriyle vedalaştı.

Bölgede gönüllü görev yapacak 92 asker, beraberindeki teknik malzeme, çadır ve aletlerle birlikte Türk Hava Kuvvetlerine ait "C-130" tipi uçağa binerek, Adıyaman'a hareket etti.
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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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