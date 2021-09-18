(GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM) 18 Eylül Cumartesi Gönül Dağı 32. bölüm izle

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"Dilek'in beklenmedik bir anda kasabaya gelmesiyle iyice sıkışan Taner'in karar vermek için iki günü vardır. Ancak kasabada kuraklık nedeniyle başlayan salgın, Taner'in karar vermesini güçleştirir. Başta Doktor Kenan olmak üzere Taner ve amcaoğulları dahil bütün kasabalı salgını bitirmek için uğraşmaktadır. Tüm bu yaşananlardan sonra Dilek'in, aşkı için alacağı karar ne olacaktır?

Ramazan, Asuman'la evlenme konusunda ailesini arkasına almıştır. Önündeki tek sorun olan Münir'i de ikna etmeyi başarınca isteme günü gelir. Ramazan ve Asuman birbirlerine kavuşacak olmanın heyecanı içindeyken Münir'in kararı ne olacaktır?"

Bozkırın çetin şartlarından nasibini alan amcaoğulları icatların gitmesiyle hayatlarında yepyeni bir sayfa açmak zorunda kalmıştır. Ramazan ağıtçılık ve cenaze işlerinin başına geçerken Veysel kaportacılık günlerine dönmüştür. Taner ise un değirmeninde çalışırken bir yandan da icat işlerini devam ettirmeye çalışmaktadır. Öte yandan İstanbul'da olan Dilek, Taner'i de yanına almak için ona bir iş bulmuştur. Taner'in bu teklife cevabı ne olacaktır?

Ramazan, kasabada kalmayı seçip memur olarak çalışmaya başlayan Asuman'la evlenmeyi kafasına koymuştur. Bunun için çılgın bir evlilik teklifi hazırlayacaktır. Ramazan amacına ulaşabilecek midir?

Kasaba halkı, kuraklığın etkisiyle zor günler geçirmektedir. Sular sürekli kesilmekte, bütün kasabalı su bulma konusunda zorluk yaşamaktadır. Bu sorunu çözmek için her yolu deneyen Münir Bey'in ve tüm kasabalının tek umudu amcaoğullarıdır. Taner ve amcaoğulları yeniden bir araya gelip bu sorunu çözebilecek midir?

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.





Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..Gönül Dağı 32. bölüm 18 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm tek parça her cumartesi TRT 1'de olacak.Yeni bölüm Gönül Dağı yine tek parça kesintisiz full canlı olarak 18 Eylül Cumartesi 32. bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerin zirvesinde yer alan dizi Bir Anadolu Masalı olarak değerlendiriliyor. TRT 1 ekranlarının sevilien dizisi Gönül Dağı ilk bölümünden bu yana kesintisiz izleniyor ve takipçileri yeni bölümü merakla bekliyor.