Gönül Dağı TRT 1 40. bölüm izle, yeni bölüm TRT 1 HD izle Gönül Dağı (20 KASIM CUMARTESİ)

Gönül Dağı 40. bölüm izle TRT 1 HD, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman saat kaçta, Gönül Dağı 40 bölüm ne zaman saat kaçta 20 Kasım Cumartesi saat 20:00'de. Gönül Dağı 40 bölüm Cumartesi izlemek isteyenler bu hafta da ekranlarda yerini aldı.

20 Kasım 2021 10:30
Gönül Dağı TRT 1 40. bölüm izle, yeni bölüm TRT 1 HD izle Gönül Dağı (20 KASIM CUMARTESİ)
Gönül Dağı 40 bölüm yeni bölüm 20 Kasım Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Canlı yayın Gönül Dağı 40 bölüm izle büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor. Gönül Dağı 40. bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz. 

GÖNÜL DAĞI 40. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


GÖNÜL DAĞI 40. BÖLÜM ÖZET

Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur. İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır? Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır. Bunun sonucunda Kenan gerçeklere ulaşabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI 39. BÖLÜM ÖZETİ


"Dilek ve Taner'in nikah tarihi almalarıyla evlilik işleri hız kazanmıştır. Öte yandan Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek'in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırlar. Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?

 Uçan araba için yatırımcı aramaya çıkan amcaoğulları, kasabaya bir çağrıda bulunur. Bu çağrıya tek cevap veren Selami'dir. Amcaoğulları amacına ulaşabilecek mi? 
 
Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına gelir ve mendili bir hemşireye  bırakır. Öte tarafta Kenan da mendili ararken mendil bir şekilde ona gelmiştir. Kenan mendili getirenin kim olduğunu bulmaya çalışacaktır… 



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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

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