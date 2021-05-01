Gönül Dağı son bölüm full izle (26. BÖLÜM) full canlı yayın yeni

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Zahide'nin velayet değiştirme davasının mahkeme zamanı gelmiştir. Sefer'in sabıka meselesini çözmeleri gerekmektedir. Devreye Taner ve amcaoğulları girer. Mahkeme günü bütün kasaba Sefer'in arkasında birleşir. Hakimin kararı ne olacaktır?

Ali'nin Gönül Dağı'ndan ani gelişiyle birlikte Gülsüm ikileme düşmüştür. Gülsüm ve Ali geçmişin hesaplaşmasını yaşarlar. Gülsüm, Ali'yi adalete teslim edecek midir? Öte yandan Dilek, babasının masum olduğuna inanmaktadır, bunu ispat edebilmek için Ciritçi Abdullah'la birlikte Gönül Dağı'na doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun sonunda Dilek'i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Dişçi Musa, Fadime ve Veysel; Pembe'nin miras hakkını alabilmek için Fadime'nin ölmüş kocasının köyüne giderler. Dişçi Musa bu sorunu çözebilecek midir?

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.





Dilek sonunda Gönül Dağı'nda babasıyla görüşür. Bu görüşmeyle babasının yaşadığı yeri öğrenen Dilek, annesini de oraya götürmek ister. Gülsüm öğretmen yıllar sonra, öldü bildiği kocasını görmeye gidecek midir?Mahkemenin atadığı heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide'nin evine gelecektir. Taner ve amcaoğulları duruma el atar ve heyet gelene kadar çocukların yaşam alanlarını baştan aşağı düzenlerler.Öte tarafta sabıka kaydı haberiyle sarsılan Zahide ve Sefer bir çözüm arayışındadır. Sefer'in yıllar önce genç bir çocuğun geleceğini kurtarmak için işlediği bir suçu üstlenmiş olması velayet davasının seyrini değiştirmiştir. Sefer'in alacağı karar ne olacaktır?Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..Gönül Dağı 26. bölüm 1 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm tek parça her cumartesi TRT 1'de olacak.Yeni bölüm Gönül Dağı yine tek parça kesintisiz full canlı olarak 1 Mayıs Cumartesi 26. bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerin zirvesinde yer alan dizi Bir Anadolu Masalı olarak değerlendiriliyor. TRT 1 ekranlarının sevilien dizisi Gönül Dağı ilk bölümünden bu yana kesintisiz izleniyor ve takipçileri yeni bölümü merakla bekliyor.