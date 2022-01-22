GÖNÜL DAĞI İZLE 48. BÖLÜM TRT 1 HD TEK PARÇA

Gönül Dağı 48. bölüm izle TRT 1 HD, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman saat kaçta, Gönül Dağı 48 bölüm ne zaman saat kaçta 22 Ocak Cumartesi saat 20:00'de. Gönül Dağı 48 bölüm Cumartesi izlemek isteyenler bu hafta da ekranlarda yerini aldı.

22 Ocak 2022 12:11
GÖNÜL DAĞI İZLE 48. BÖLÜM TRT 1 HD TEK PARÇA
Gönül Dağı 48 bölüm yeni bölüm 22 Ocak Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Canlı yayın Gönül Dağı 48 bölüm izle büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor. Gönül Dağı 48. bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz.

Gönül Dağı 48. bölüm TRT 1'de 22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 20:00'de yeni bölüm yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI 48. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



GÖNÜL DAĞI 48. BÖLÜM ÖZET

Münir'in felç kalmasıyla perişan olan Asuman ve Ramazan bu zorlu süreci aşabilecek mi? İcatların parasını toplayamayan amcaoğulları maddi sıkıntılar yaşarlar. Acilen yeni bir iş yapıp para kazanmaları gerekmektedir. Bu sıkıntılı dönemlerinde yaşadıkları bir tesadüf, amcaoğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına neden olur. Yeni işleri amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?
GÖNÜL DAĞI 47. BÖLÜM ÖZETİ


Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar verir. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir?

Öte yandan Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkar. Hepsini, sırtlandıkları dertlerle çıktıkları bu yolculuklarda, nasıl gelişmeler ve sürprizler beklemektedir?



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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

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