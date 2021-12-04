Gönül Dağı 42. bölüm izle TRT 1 HD Cumartesi

Gönül Dağı 42. bölüm izle TRT 1 HD, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman saat kaçta, Gönül Dağı 42 bölüm ne zaman saat kaçta 4 Aralık Cumartesi saat 20:00'de. Gönül Dağı 42 bölüm Cumartesi izlemek isteyenler bu hafta da ekranlarda yerini aldı.

04 Aralık 2021 12:06
Gönül Dağı 42. bölüm izle TRT 1 HD Cumartesi
Gönül Dağı 42 bölüm yeni bölüm 4 Aralık Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Canlı yayın Gönül Dağı 42 bölüm izle büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor. Gönül Dağı 42. bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz. 

GÖNÜL DAĞI 42. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI 42. BÖLÜM ÖZET

"Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?

Diğer yandan Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi  Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan'ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır? 
Asya'nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan'ın evinde alır. Yaşanan bu olaylar  sonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?"
GÖNÜL DAĞI 41. BÖLÜM ÖZETİ


Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur. İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır? Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır. Bunun sonucunda Kenan gerçeklere ulaşabilecek midir?



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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

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