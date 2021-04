Gönül Dağı 23. bölüm TRT 1 izle HD full tek parça kesintisiz

Gönül Dağı nerede çekiliyor, Gönül Dağı dizisi konusu, TRT 1 HD Gönül Dağı 23. bölüm yeni bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz.



Gönül Dağı 23. bölüm 10 Nisan Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Yerli dizi Gönül Dağı son bölüm full izle, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman saat kaçta, Gönül Dağı 23. bölüm ne zaman saat kaçta 10 Nisan Cumartesi saat 20:00'de.

Halime'nin olur vermesiyle birlikte Taner ve Dilek'in önündeki tüm engeller kalkmış olur. Yakın zamanda Taner ve Ailesi, Dilek'i istemeye gideceklerdir. Dilek ve Gülsüm, bu isteme gecesine hazırlanırken, öte tarafta Taner ve amcaoğulları ise Aziz'in annesinin yüreyebilmesi için icatlarını tamamlamışlardır. Herkesin aklında tek bir soru vardır: Aziz'in annesi yürüyebilecek midir?

Heyecanla isteme gecesi yaklaşırken, amcaoğullarını zora sokacak olan sürpriz ne olacaktır? Aynı şekilde isteme gecesinde Dilek'i ziyaret edecek olan gizemli misafir kim çıkacaktır? Fadime'yle ilgili şok bir gerçeği öğrenen Cemile ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.





Taner, Halime'nin Dilek konusunda rızasını beklemektedir. Diğer tarafta ise Dilek, Gülsüm'e her şeyi anlatmış, Gülsüm da bu evliliğe onay vermiştir. Taner bunu duyunca ne yapacağını bilemez. Dilek'ten annesinin rıza göstermediğini gizler ve bir çözüm arayışına girer. Tek çözüm Halime'nin fikrini değiştirip rıza göstermesidir. Taner için umutların tükendiği bir yerde Halime'nin vereceği karar ne olacaktır?

Öte yandan Selami, Keriman'ın kalbini kırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Keriman'ı istemeye geleceklerdir. Selami, Keriman'ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Selami her şeyden vazgeçtiği sırada yardımına amcaoğulları koşar. Plana göre Selami ve amcaoğulları isteme sırasında Keriman'ı kaçıracaklardır. Selami ile Keriman kavuşabilecek midir?

Sefer, Fikret'in velayet davası açtığını öğrenince, Zahide'yle nasıl bir karar alacaklardır? Kızı Fadime'nin döndüğünü öğrenen Dişçi Musa ne yapacaktır?