Gönül Dağı 15 Mayıs Cumartesi izle TRT 1 HD (YENİ BÖLÜM)

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Araba İcadı Yarışması'nın zamanı gelmiştir. Taner ve amcaoğulları, henüz bitmemiş olan arabalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisine girecektir. Öte yandan Taner, babası tutuklandığı için moralsiz olan Dilek'i, yeniden hayata döndürmek için çaba harcayacaktır. Yarışma günü geldiğinde amcaoğulları; Dilek, Cemile ve Asuman'ı da yanlarına alarak yarışmaya gidecektir. Taner'in yarışmayı kazanması kesin iken alacağı karar ne olacaktır?

Sefer ve Zahide'nin düğün zamanı yaklaşırken, ev meselesini çözmeleri gerekmektedir. Selami ve Keriman'ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Devreye Gülsüm Öğretmen'in girmesiyle birlikte işler iyice büyüyecektir. Sonunda Selami ve Keriman, aileleriyle barışabilecek midir?

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.





Gedelli mucitleri Taner (Berk Atan), Veysel (Semih Ertürk), Ramazan (Cihat Süvarioğlu)'ın organize ettiği bayram pikniğine katılan Zahide (Ecem Özkaya), Sefer (Ferdi Sancar), Dilek (Gülsim Ali İlhan), Cemile (Nazlı Pınar Kaya), Asuman (Hazar Çağlar), Selami (Eser Eyüboğlu), Keriman (Çiğdem Aygün) ve Elif (Zümre Meğreli) müthiş eğlenceli saatler geçirirler. Bayram lezzetlerinin tadına bakılır, oyunlar oynanır ve pikniğe kurulan salıncakla havalara uçmanın keyfi yaşanır. Ancak Gedelli sakinlerini bu güzel bayram gününde üzecek bir sürpriz beklemektedir. Salıncağa bindirdiği eşi Keriman'ı biraz hızlı sallayarak aksiyon yapmak isteyen Selami, çok sevdiği karısının kaza geçirmesine neden olur. Keriman'ın yaralanması bayram pikniğine gölge düşürür…Gönül Dağı'nda bu hafta çok farklı bir icada tanıklık edeceğiz. Hamile karısı Cemile'nin balık aşermesi üzerine kasabada balık satın almak isteyen Veysel bulamayınca çareyi amcaoğullarıyla birlikte gölde balık avlamakta bulur. Ancak saatler geçmesine rağmen oltalarına hiç balık takılmayınca, Taner'in aklına parlak bir fikir gelir… Yaptığı icadlar ve parlak zekası ile dikkat çeken Taner, bu kez balıkların oltaya takılmasını sağlayacak müthiş bir yem üretir. Amcaoğulları bu güzel icad sayesinde sadece Cemile'yi değil, tüm aileyi doyuracak balık avlarlar.Gedelli sakinleri Ramazan süresince Meydanda düzenlenen şenliklerin en muhteşemine Bayramda kavuşurlar. Belediye Başkanı Münir Beyin (Ege Aydan), Muammer (Ali Düşenkalkar), Hüseyin (Erdal Cindoruk) ve amcaoğullarına verdiği organizasyon yine birbirinden ilginç sürprizlerle doludur...Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..Gönül Dağı 28. bölüm 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm tek parça her cumartesi TRT 1'de olacak.Yeni bölüm Gönül Dağı yine tek parça kesintisiz full canlı olarak 15 Mayıs Cumartesi 28. bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerin zirvesinde yer alan dizi Bir Anadolu Masalı olarak değerlendiriliyor. TRT 1 ekranlarının sevilien dizisi Gönül Dağı ilk bölümünden bu yana kesintisiz izleniyor ve takipçileri yeni bölümü merakla bekliyor.