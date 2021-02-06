(GÖNÜL DAĞI 15. BÖLÜM İZLE) Yeni bölüm Gönül Dağı 6 Şubat Cumartesi kesintisiz izle

TRT 1'in ilgi çeken dizilerinden Gönül Dağı dizisi yeni bölümünü izle fragman tanıtım yayınlandı. Gönül Dağı fragmanında yine izleyicileri etkileyecek sahneler bulunuyor.





GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.



YENİ BÖLÜM GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK SAAT KAÇTA?



Gönül Dağı 6 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm tek parça her cumartesi TRT 1'de olacak.



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