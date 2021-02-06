Gönül Dağı 15. bölüm izle TRT 1 full HD yayın canlı, 6 Şubat Cumartesi Gönül Dağı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının sevilien dizisi Gönül Dağı ilk bölümünden bu yana kesintisiz izleniyor ve takipçileri yeni bölümü merakla bekliyor. Başrollerinde genç oyuncuların oynadığı dizi Gönül Dağı canlı yayın seçeneği ile TV ekranları ile aynı anda izleyebilir veya Gönül Dağı 15. bölüm FOX TV canlı yayın takip edebilirsiniz. Her Cumartesi olduğu gibi bu Cumartesi günü de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de yayınlanacak olan Gönül Dağı dizisi yeni bölüm izleyciler tarafından merakla bekleniyor.

06 Şubat 2021 12:15
Gönül Dağı 15. bölüm izle TRT 1 full HD yayın canlı, 6 Şubat Cumartesi Gönül Dağı son bölüm izle
Yerli dizi Gönül Dağı son bölüm full izle, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman saat kaçta, Gönül Dağı 15. bölüm ne zaman saat kaçta 6 Şubat Cumartesi saat 20:00'de, Gönül Dağı nerede çekiliyor, Gönül Dağı dizisi konusu, TRT 1 HD Gönül Dağı 15. bölüm yeni bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz.

Yeni bölüm Gönül Dağı yine tek parça kesintisiz full canlı olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerin zirvesinde yer alan dizi Bir Anadolu Masalı olarak değerlendiriliyor.

GÖNÜL DAĞI 6 ŞUBAT CUMARTESİ 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Gönül Dağı 15. bölüm izlemek için 6  Şubat 2021 Cumartesi günü akşam saat 20:00'de TRT 1 televiziyonunu izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK ÖZETİ

Halime'nin Elif konusundaki baskısı, Taner'in fikrini değiştirmez. O, Dilek'i sevdiğini ve Elif'le bir yola girmeyeceğini açıkça belirtir. Tüm bunlardan bağımsız Elif ise Yaşar'la nişan yoluna girmiştir. Elif'in nişan organizasyonu işi Muammer'e gelir. Muammer, Taner ve amcaoğullarını yeniden toplar ve nişanı organize etmelerini ister. Taner ve amcaoğulları nişan için çalışmalara başlar ancak Yaşar'ın Elif'e layık biri olmaması Taner'i kara kara düşündürür. Nişan günü geldiğinde Taner'in üzerindeki baskı iyice artar.

Öte yandan Serdar ise babasının Dilek'e yaptığı tehdidi öğrenir ve Dilek'le konuşup onu ikna eder. Taner bir karar verme aşamasındayken Dilek, ona yetişebilecek midir? Dilek'in kendisinden ayrılma sebebini öğrenen Taner ne tepki verecektir?


GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA YOUTUBE

TRT 1'in ilgi çeken dizilerinden Gönül Dağı dizisi yeni bölümünü izle fragman tanıtım yayınlandı. Gönül Dağı fragmanında yine izleyicileri etkileyecek sahneler bulunuyor.

GÖNÜL DAĞI TRT 1 KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...



GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM TEK PARÇA

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...
İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI BAŞROLÜ

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...



Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...
Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...
Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

YENİ BÖLÜM GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı 6 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm tek parça her cumartesi TRT 1'de olacak.

GÖNÜL DAĞI 15. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA YOUTUBE KESİNTİSİZ

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