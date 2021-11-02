Gonçalves: 'Beşiktaş kalitemizin farkında'

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak Sporting Lizbon'da Pedro Gonçalves karşılaşma öncesi konuştu.



"BEŞİKTAŞ KALİTEMİZİN FARKINDA"



Nasıl bir maç beklediği sorulan Gonçalves, "Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde her zaman oynadığımız gibi bir maç bekliyoruz. Biz bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Beşiktaş da bizim kalitemizin farkında, tıpkı kendi kaliteleri gibi. Umarım harika bir maç olacak" şeklinde konuştu.



"KAZANMAK İSTİYORUZ"



Gruptaki durumları ve Beşiktaş'ın endişeli olup olmadığı sorusuna cevap veren Portekizli futbolcu, "Bunu bilmiyorum. Biz maçı kazanmayı düşünüyoruz. Puanları ya da diğer takımları geçip geçmediğimizi düşünmüyoruz. Kazanmak istiyoruz ve maça mümkün olduğu kadar hızlı başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"BU TAKIMIN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"



Beşiktaş'a karşı gol atmak istediğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Ben her maçta gol atmak isterim, tabii Sporting kazandığı sürece. Bu takımın bir parçası olduğum için ve yaptığımız harika işler için çok mutluyum" açıklamalarında bulundu.



"COATES UMARIM GOL ATMAYA DEVAM EDER"



İlk maçta temsilcimiz Beşiktaş karşısında 2 gol atan Coates ile konuştuğunu söyleyen Gonçalves, "Onunla konuşuyoruz. Umarım gol atmaya devam eder. Harika bir oyuncu ve harika bir kaptan." dedi.





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