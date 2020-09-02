Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj var

Galatasaray'da 2018-2019 sezonunda forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Bafetimbi Gomis'ten sarı kırmızılı taraftarlara mesaj var...

, Fotoğraf; AA
Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2020 23:24
Galatasaray ile gol krallığı yaşadıktan sonra takımdan ayrılan ve şu sıralar Al-Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis sarı kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

Gomis açıklamasında Galatasaray sevgisini bir kez daha ortaya koyarken günün birinde yeniden sarı kırmızılı taraftarlarla buluşacaklarına inancını ifade etti.

Gomis'in Instagram paylaşımı şu şekilde:

"Sizi çok özlüyorum ve Aslan bir gün geri dönecek. Yeniden birbirimize sarılacağımız günler gelecek. Çünkü, sevgimiz gerçek!"

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için