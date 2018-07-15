Gomis'in yanına sürpriz Brezilyalı golcü!

'ni yeniden sallamak isteyen'ın durmaya niyeti yok.ve'ı alan Donk ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı ekip bu defa tribünleri coşturacak bir ismin peşinde... Bafe Gomis'in yanına Dybala, Firmino ve Rooney gibi bir isim arayan Fatih Terim, Vitinho'yu kendisine hedef olarak seçti.CSKA Moskova'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu, Drogba'yla oynayan Burak Yılmaz gibi kullanmak isteyen Terim'in önüne sürpriz bir imkan çıktı. Zira Sambacının menajerliğini, tecrübeli teknik adamın, İtalya'dan tanıdığı Luca Vittorini yapıyor. Fatih Terim, Vittorini'yi hemen aradı ve Vitinho'nun durumunu sordu.Vittorini, "CSKA Moskova kiralar mı bilmiyorum ama senin için tabii ki sorarım" derken şimdi Rusya'dan gelecek yanıt bekleniyor.CSKA Moskova, İnternacional ve CSKA Moskova formaları giyen Vitinho, kariyeri boyunca 161 maça çıkarken 42 gol atıp, 26 da asist yapmayı başardı. Başarılı oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Çok güçlüGüçlüGüçlüGüçlüGüçlüGüçlüGüçlüHava toplarıUzun top oynamayı, şut çekmeyi, kanattan içeri kat etmeyi seviyor. Adam geçmede oldukça başarılı... Ortaları da adrese teslim.Sol kanat, Santrfor, Forvet arkası, Sağ kanat, 10 numara, Orta saha sol.