Gomis'in tek sıkıntısı derbiler!

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Ligde 27 kez ağları havalandırarak gol krallığında zirvede yer alanforveti Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftarların tabiriyle henüz 'gerçek G.Saraylı' olamadı.G.Saray'da bir sezonda en çok ağları sarsan yabancı olan Gomis derbilerde ise gol sevinci yaşayamadı. 2-0 kazanılan Beşiktaş derbisinde penaltı kaçıran Fransız yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ilk 11'de görev yaptığı 4 maçta gol atmayı başaramadı.Bafetimbi Gomis'in aksine son 10 yılda Galatasaray'da oynamış forvetlerin hepsi (Nonda, Baros, Elmander, Umut Bulut, Burak Yılmaz, Podolski, Eren Derdiyok) derbilerde sarı-kırmızılı takım adına tabelayı değiştirdi. Bu isimlerden en başarılısı ise son Beşiktaş derbisinde plaketle ödüllendirilen İsveçli Elmander. Elmander, sarı-kırmızılı formayla Türk Telekom Stadı'nda boş geçmediği Fenerbahçe ve Beşiktaş'a deplasmanda da gol atmıştı.*Fotoğraf Sabah'tan alınmıştır.Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek, sezon başında prim sistemini kaldırmıştı. Sarı-kırmızılı takıma ligde ilk 30 hafta ekstra herhangi bir ödeme yapılmadı. Ancak Beşiktaş derbisinin önemini bilen Galatasaray yönetimi, geçen hafta oyunculara galibiyet halinde 1 milyon Dolar prim sözü verdi. Beşiktaş'ı 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım ilk kez primi kaptı. TFF'nin 3 puana verdiği 2.2 milyon TL'lik bonus hemen oyuncuların hesabına yatırılacak. Kalan bölümün ise daha sonra verileceği öğrenildi.