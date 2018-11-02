Gomis'in takımı yıldız golcünün peşine düştü

Çin Ligi ekiplerinden Sinomo Gouan'da forma giyen Jonathan Soriano için Gomis'in takımı devrede olduğu belirtildi.İspanyol basınında yer alan habere göre, Arap ekibi, 2018 Ocak'ta sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki golcüyü bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.İspanyol golcü bu sezon Çin Ligi'nde çıktığı 16 karşılaşmada 12 gol 3 asistlik performans sergiledi.Jonathan Soriano, kariyeri boyunca Espanyol, Albacete, Barcelona B, RB Salzburg gibi ekiplerin formasını giymişti.