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Gomis'in saçlarını kim kesecek?

Şampiyonluğa koşan Galatasaray'da şimdi bu sorunun yanıtı aranıyor. Başroldeki isim ise Bafetimbi Gomis...

Kaynak: Sabah
Gomis'in saçlarını kim kesecek?
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01 Mayıs 2018 08:26
Yeni geldiği dönemde Bafetimbi Gomis, bir taraftarın, "Şampiyon olursak saçlarını keser misin?" sorusuna "Şampiyon olur ve en az 20 gol atarsam saçlarımın en azından yarısını keserim" cevabını vermişti..

Gomis 20 golü geçeli çok oldu. Şampiyonluk için geri sayarken takımda "Gomis'in saçlarını kim kesecek?" tartışması başladı..

ORTAK KARAR ALDILAR

Bazı oyuncular "Terim kessin" derken, Feghouli, Mariano ve Muslera da talip oldu.. Ortaya atılan ve kabul gören son fikir ise 'Şampiyonluk golünü atan kişinin Gomis'in saçlarını kesmesi' şeklinde....



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