Gomis'in 'Hoş geldin' mesajına Ayew'den yanıt

Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew için hoş geldin mesajı yayımladı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Swensea City'de takım arkadaşlığı yaptığı Ganalı futbolcu Andre Ayew'i etiketleyerek bir mesaj paylaşan Gomis, "Yaşamın güzel olduğu, dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin. Yanlış gitme. Florya'da buluşalım, Böylece daha az trafik görürsün." ifadelerini kullandı.
Andre Ayew de kısa süre sonra Gomis'in mesajına teşekkür etti.
Ayew, mesajında ''Teşekkürler kardeşim. Bana çok güzel şeyler anlattığın bu harika şehirde, trafikte tavsiyelerinden faydalanacağım ve doğru adrese gitmenin keyfini çıkaracağım'' ifadelerine yer verdi.
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Swensea City'de takım arkadaşlığı yaptığı Ganalı futbolcu Andre Ayew'i etiketleyerek bir mesaj paylaşan Gomis, "Yaşamın güzel olduğu, dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin. Yanlış gitme. Florya'da buluşalım, Böylece daha az trafik görürsün." ifadelerini kullandı.
Andre Ayew de kısa süre sonra Gomis'in mesajına teşekkür etti.
Ayew, mesajında ''Teşekkürler kardeşim. Bana çok güzel şeyler anlattığın bu harika şehirde, trafikte tavsiyelerinden faydalanacağım ve doğru adrese gitmenin keyfini çıkaracağım'' ifadelerine yer verdi.
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