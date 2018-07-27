"MALİ GERÇEKLER VE SÖZLEŞMEN VAR"

"SIKINTINIZ BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

BÖYLE DEVAM EDERSE İPLER KOPACAK

Galatasaray yönetimi, 3 milyon 350 bin Euro'luk yıllık ücretine zam yapılmasını isteyen Bafetimbi Gomis'le krizi çözmek için harekete geçerken, Fransız yıldızın çıkışı sabırları taşırdı.Menajerinin, "" açıklamaları üzerine Bafetimbi Gomis ile Galatasaray arasında geçen konuşmalar da ortaya çıktı.yer alan haberde; Gomis'in en çok da, "Kulüp zor durumda ise bu beni ilgilendirmez" sözleri hayal kırıklığı yarattı.Gomis ile sorunları çözmek isteyen Galatasaray yönetimine, Bafetimbi Gomis beklenmedik bir çıkış yaptı. Galatasaray'daki 3 milyon 350 bin Euro ücretine zam yapılmasını talep eden oyuncu bu sözleriyle sabırları taşırdı!Taraftarın sevgilisi olan ve geçen yıl "Parayla işim yok" işareti yapan Gomis, "Galatasaray'ı benim gollerim şampiyon yaptı. Bu takımda en fazla kazanan ben olmalıyım" diyerek yöneticileri şaşkına çevirdi.İşte Gomis ile yapılan görüşmenin detayları ve Fransız yıldızın sürpriz sözleri. Zam talebi geri çevrildiği için moralsiz olan Gomis ile görüşen yöneticiler önce Galatasaray'ın mali açıdan zorlu bir dönemden geçtiğini anlatıp aynen şunları söyledi: "UEFA'ya sözümüz var. Galatasaray'ın mali gerçekleri var. Senin de mukavelen var. Altında da imzan var. Kulüp zor durumda. Bizim mevcut bir yıllık harcama limitimiz var. Bunun üzerine çıkamayız, zam yapamayız. Kulüp zor durumda, bunu anla."Ancak Bafetimbi Gomis, hem sarı kırmızılı yöneticilerin, hem de onu tanıyan tüm Galatasaraylıların belki de ağzını açık bırakacak bir karşılık verdi: "Kulüp zor durumda ise o, benim sorunum değil! Sizin sorununuz! Ben bu kadar gol attım. Galatasaray'ı şampiyon yaptım. Benim attığım gollerle Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Bu takımda en fazla parayı da ben kazanmalıyım. Ücretime artışta ısrarlıyım."Galatasaray yönetimi Gomis'in ısrarlı talebine karşın taviz vermezken kriz, oyuncunun Sakarya maçına götürülmemesiyle bir boyut daha kazandı. Sarı kırmızılı yöneticiler, konuyla ilgili olarak, "Gomis geçen sezon imza parasıyla beraber 6.5 milyon Euro kazandı. Şimdi tutup zam istiyor ancak bu mümkün değil. Galatasaray'ın mali durumu ve gerçekleri ortada" ifadelerini kullandılar. Şimdi Gomis bu tavrı ve ısrarından vazgeçmezse kısa süre içerisinde kendisiyle ipler koparılacak.