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Gomis zam istedi, teknik heyet uyardı: "Değişmelisin"

Yıllık ücretine zam için olumsuz yanıt alan Fransız golcünün menajeri Mendy, "5 ay maaşını alamadı. İsteseydi FIFA'ya şikayet ederdi. Bafe, paragöz bir futbolcu değil" dedi. Bunun üzerine yönetim harekete geçti.

Kaynak: Sabah
Gomis zam istedi, teknik heyet uyardı: 'Değişmelisin'
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28 Temmuz 2018 07:29
Gomis'in paraya öncelik veren biri olmadığının altını çizen  Patrick Mendy, "Bafe geçen sezon tam 5 ay maaşını alamadı. İsteseydi kulübü FIFA'ya şikayet ederdi. Bafe, paragöz bir futbolcu değil'' dedi.

Sakarya'ya götürülmeyen ve 'Sakat' olduğu açıklanan Fransız golcü paylaştığı bireysel antrenman videoları ile yönetime mesaj gönderdi.

DEVLER LİGİ'NE YETMEZ

Yönetimin, zam teklifine olumsuz yanıt verdiği Gomis'e bir eleştiri de teknik heyetten geldi.

Sezon sonunda analiz ekibine yıldız oyuncu için rapor hazırlatan sarı-kırmızılı yetkililer, Süper Lig'in gol kralı olan Gomis'ten Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilmesi için performansını artırmasını istediler. Gomis'e, "Artık değişmelisin! Ceza sahası dışında yoksun. Daha çok mücadele etmelisin" mesajını verdiler.



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