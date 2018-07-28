Gomis zam istedi, teknik heyet uyardı: 'Değişmelisin'

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paraya öncelik veren biri olmadığının altını çizen, "Bafe geçen sezon tam 5 ay maaşını alamadı. İsteseydi kulübü FIFA'ya şikayet ederdi. Bafe, paragöz bir futbolcu değil'' dedi.Sakarya'ya götürülmeyen ve 'Sakat' olduğu açıklanan Fransız golcü paylaştığı bireysel antrenman videoları ile yönetime mesaj gönderdi.Yönetimin, zam teklifine olumsuz yanıt verdiği Gomis'e bir eleştiri de teknik heyetten geldi.Sezon sonunda analiz ekibine yıldız oyuncu için rapor hazırlatan sarı-kırmızılı yetkililer, Süper Lig'in gol kralı olan Gomis'ten Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilmesi için performansını artırmasını istediler. Gomis'e, "Artık değişmelisin! Ceza sahası dışında yoksun. Daha çok mücadele etmelisin" mesajını verdiler.